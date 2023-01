Pedonalizzazioni Savona, da oggi via Mistrangelo chiusa al traffico

Savona. Proseguono i lavori per le pedonalizzazioni a Savona: dopo via Ratti e corso Italia, da oggi chiusa al traffico anche in via Mistrangelo. La prossima settimana si terminerà con via Manzoni.

I lavori prevedono modifica segnaletica orizzontale, cartellonistica, ricollocazione dei parcheggi moto/residenti/disabili.

Gli orari di accesso ai residenti e ai commerciantti per il carico/scarico sono stati uniformati dalla giunta a quelli esistenti nell’area di Corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino. Possono sempre entrare, invece, i mezzi di soccorso, di polizia, servizio disabili, veicoli con box, garage, rimesse o aree private. I proprietari di box o posti auto possono rivolgersi alla polizia locale presentare richiesta per essere autorizzati al transito in deroga.

Diverse le polemiche che ha scatenato la chiusura di corso Italia sia per l’impatto sulla viabilità che sulla zona stessa, diventata “deserta”. Per ravvivare la zona la minoranza ha lanciato provocatoriamente un’iniziativa. Per chiederne la riapertura è stata anche promossa una petizione dai cittadini che ha raggiunto quasi 500 firme.

VIE INTERESSATE

Corso Italia – dall’intersezione con via Dei Vegerio sino a via Paleocapa (ma rimarrà aperto al transito dei veicoli l’incrocio con via Battisti/via Pertinace).

Via Mistrangelo – da piazza Diaz all’intersezione con la salita Schienacoste, compresa la salita di via Rossello.

Via Manzoni – da via Paleocapa all’intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l’area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV.

Via Ratti – da piazza Mameli a corso Italia.

MODIFICHE PARCHEGGI/VIABILITA’ NELLE VIE PEDONALIZZATE E LIMITROFE

Piazza Diaz: modifica dei parcheggi attualmente a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente

Via Dei Mille: realizzazione di stalli per parcheggi moto nel tratto compreso tra piazza Diaz e via via Poggi nel lato opposto a dove sono situati attualmente gli stalli auto

Piazza Marconi: modifica di una parte dei parcheggi attualmente a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente

Chiusura della corsia di svolta da via dei Mille a via De Vegerio/c.so Italia con creazione di stalli parcheggi moto

Via Manzoni nel tratto compreso tra via Verzellino e via Santa Maria Maggiore: realizzazione stalli moto nel tratto opposto al Comune e sostituzione degli attuali stalli parcheggi a pagamento con parcheggi per residenti; creazione di stalli per parcheggi destinati a persone con disabilità in sostituzione di quelli presenti nel tratto compreso tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa. L’intervento comprende anche la creazione di due ulteriori posti disabili in via Verzellino e la realizzazione di stalli dedicati a carico scarico attualmente presenti nel tratto di via Manzoni interessato dalla modifiche

Via Garassino: sostituzione degli attuali parcheggi a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente

Via Niella/piazza Mameli: realizzazione di 4 posti per persone con disabilità in sostituzioni di quelli presenti in via Ratti e realizzazione di stalli moto in piazza Mameli in sostituzione degli stalli auto a pagamento nel tratto di viabilità compreso tra via Boselli e via N. Sauro

Via Mistrangelo angolo via Paleocapa: modifica disposizione stalli moto e viabilità per consentire l’ingresso e uscita da salita Schienacoste; realizzazione di stalli moto all’inizio di Salita Schienacoste