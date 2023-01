“Patto per Savona Sicura”: accordo tra prefettura e Comune sulla sicurezza urbana

Savona. Mercoledì 11 gennaio, alle ore 11, presso il palazzo del governo di Savona, il prefetto Enrico Gullotti ed il sindaco Marco Russo, alla presenza del Questore, del comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della guardia di finanza, sottoscriveranno il “Patto per Savona Sicura”.

L’iniziativa si sviluppa nel solco della sinergia esistente tra i vari livelli di governo e intende promuovere ulteriori forme di collaborazione tra prefettura e Comune nell’ambito della sicurezza urbana.

Il documento è il frutto di condivisi approfondimenti in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e si propone di incrementare la cosiddetta “sicurezza percepita” da parte della collettività locale, ovvero uno dei principali indicatori della qualità della vita delle realtà urbane.

A tal fine, il “Patto per Savona Sicura” prevede, fra l’altro, la realizzazione di progettualità specifiche su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità e la definizione di puntuali strategie di contrasto alla cosiddetta “mala movida” notturna e ai suoi riflessi in termini di degrado e di disturbo dei residenti, nonché ai fenomeni dell’abusivismo commerciale e della contraffazione di merci.

Ulteriori impegni delle parti sottoscrittrici sono altresì previsti nell’ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla diffusione delle sostanze stupefacenti e dell’alcol e ai fenomeni di “bullismo”, della mappatura dei sistemi di videosorveglianza, dell’incuria o del degrado di edifici ed aree pubbliche, dell’educazione alla legalità e del contrasto alla violenza domestica e di genere.