Passeggiate a cavallo in spiaggia, concerti e spettacoli: continuano gli “Incanti di Natale” di Loano

Loano. Ultima settimana di “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Il 3 gennaio dalle 16 la Sbanday Street Band, la marching-band dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, attraverserà le vie e le piazze cittadine “distribuendo” tanta musica e buonumore.

Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il “Villaggio Magie di Natale” e piazza Italia saranno animati (a partire dalle 16) dalla sfilata delle Befane, a cui seguirà l’elezione di Miss Befana Loano 2023. Infine, corsa goliardica, rigorosamente in costume da Befana. Il pomeriggio è organizzato da Vecchia Loano in collaborazione con il Comitato Loanese.

Sabato 7 gennaio a partire dalle 11 nella zona dei Bagni Virginia e Bagni Nettuno appuntamento con l’equitazione: gli istruttori dell’Asd Equestre Gaviano Beach di Calizzano ed i Bagni Marini consentiranno a tutti i bimbi di provare l’emozione del “battesimo della sella” e daranno a grandi e piccini la possibilità di passeggiare a cavallo in riva al mare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Loanese.

Domenica 8 gennaio alle 16 in piazza Italia si terrà la cerimonia di chiusura di “Loano Christmas”. Il pomeriggio sarà arricchito dallo spettacolo con gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo ed esibizione delle giovani atlete di Gimnyca Loano. Al termine, verranno presentati i grandi eventi che animeranno la città la prossima primavera e la prossima estate. La manifestazione è a cura del Comitato Loanese.

Fino a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19) torna anche il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che quest’anno torna con una configurazione più ampia e completamente rinnovata. Illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16). Il 4 e il 7 gennaio laboratori artigiani a cura dei maestri dell’associazione Artigianalmente; il 5 gennaio laboratorio archeologico sperimentale con gli esperti delle Grotte di Toirano.

Fino all’8 gennaio 2023 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.