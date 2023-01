Pallanuoto, trasferta siciliana per la Rari Nantes Savona: avversario da battere il Telimar

Savona. Sabato 21 gennaio alle ore 15.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Comunale” di Palermo, con il Telimar nell’incontro valevole per la 13^ giornata del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Raffaele Colombo di Maslianico (Como) e Fabio Ricciotti di Roma. Il Delegato Fin sarà Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo).

I biancorossi arrivano alla sfida dopo la vittoria per 20 a 12 nel turno infrasettimanale con Netaflm Bogliasco. Successo, la scorsa giornata, anche per Telimar che ha battuto 10 a 8 Distretti Ecologici Nuoto Roma. Le due formazioni si trovano a 4 punti di distanza: 25 per la Rari Savona, quinta in classifica, seguita proprio dal Telimar a quota 21.