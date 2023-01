Pallanuoto, si torna in vasca dopo la sosta: la Rari Savona affronterà in trasferta il Posillipo

Savona. Dopo la sosta natalizia, questo weekend, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Scandone” di Napoli, con il C.N. Posillipo.

L’incontro, valevole per l’11° giornata del Campionato di Serie A 1 maschile, si terrà sabato 14 gennaio alle ore 15.00.

La gara sarà diretta dagli arbitri Alessandro Severo di Roma e Andrea Zedda di Quartu (Cagliari). Il Delegato Fin sarà Massimo Gomez di Napoli.

I biancorossi, al momento, sono quinti in classifica, a quota 21 punti, gli stessi conquistati anche dal Telimar. I napoletani, invece, occupano l’ultima posizione con appena 4 punti in 10 gare, così come Netafilm Bogliasco e Nuoto Catania.