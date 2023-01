Pallanuoto, Rari Nantes Savona in trasferta a Bologna per chiudere in bellezza la settimana

Savona. Voglia di rifarsi in casa Savona, dopo la sconfitta subita a Palermo ad opera del Telimar. L’occasione per i biancorossi arriva questo sabato (28 gennaio), quando torneranno in vasca per affrontare la De Akker Team, ottava in classifica (tre posizione e 12 punti in meno rispetto ai savonesi).

L’incontro, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1, si terrà nella piscina “Longo” di Bologna alle ore 16. Sarà diretto dagli arbitri Massimo Calabrò di Macerata (CE) e Riccardo Carmignani di Messina. Il Delegato Fin sarà Giuseppe Sorgente di Pontassieve (Firenze).

L’intenzione della Bper Rari Nantes Savona è di chiudere in bellezza la settimana, nel turno infrasettimanale di Len Euro Cup infatti i ragazzi di coach Angelini si sono imposti sui francesi dell’Enfants de Neptune de Tourcoing e sono sempre più vicini all’approdo in semifinale della competizione europea.