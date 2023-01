Pallacanestro Alassio, un weekend di vittorie per i gialloblu: festeggiano Serie D, U15, U14 femminile e elite

Alassio. Vincono Serie D, Under 15, under 14 femminile, Under 14 elite; unico referto giallo per l’Under 13. Ecco in sunto i risultati della Pallacanestro Alassio nell’ultimo turno.

SERIE D: Con Lerici prova a fasi alterne ma prezioso referto rosa

Al PalaRavizza di Alassio, davanti alla solita bella cornice di pubblico, arriva a far visita ai gialloblu la compagine spezzina del Lerici. La partita va a fasi alterne con momenti di ottimo gioco intervallate da attimi di frenesia e forzature. Buona la prova difensiva contro una squadra che ha buone individualità sia sul perimetro che vicino a canestro. Alassio riprende la testa della classifica con la speranza che con più allenamenti nelle gambe migliori anche il gioco. Da segnalare il debutto stagionale in D per il 2005 Simone Manzo.

ABC ALASSIO 66 – LERICI 53 (22-15, 36-25, 52-41)

ABC: Manzo, Robaldo 3, Manfredi M. 2, Mola 12, Fousfus, Lila 3, Arienti 3, Giribaldi 4, Arrighetti 16, Varaldo 5, Magaletti 4, Revetria 14. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 15: Piacevole sfida tra le due compagini ABC con un primo quarto incerto e avvincente

Primo quarto equilibrato poi la squadra A incrementa il vantaggio ma sono da sottolineare i progressi della compagine B.

Parola ai due coach. “Primo quarto sottotono, con tante disattenzioni e poca energia al contrario dei nostri cugini/avversari che sono più determinati e attenti – commenta Laura – Dal secondo quarto aumentiamo l’intensità e soprattutto l’attenzione sia offensiva che difensiva. Ancora tanti gli errori al tiro e in alcuni frangenti la poca energia con cui facciamo le cose. Esordio per Jacopo, con una bella prova alla sua prima partita di campionato

“Dopo un buon primo quarto, dove riusciamo a contenere bene i padroni di casa – afferma coach Giulia -, collaborando offensivamente e aiutandoci in difesa purtroppo caliamo d’intensità fisica e mentale. Troppe forzature individuali, poco gioco di squadra e un eccessivo nervosismo non ci permettono di giocare la pallacanestro vista nel primo quarto.Sicuramente c’è ancora tantissimo lavoro da fare, soprattutto sulla mentalità con cui affrontiamo queste gare”.

NBAbc A 80 – NBAbc B 29 (15-12; 44-17; 60-23)

UNDER 15: Buona gara casalinga con tutti e dodici i ragazzi a referto

Buona prova degli Under 15 A che giocano una partita di intensità e velocità con Olimpia Taggia. Continueremo a lavorare sulla voglia di giocare assieme, sulla concentrazione e sulla responsabilità difensiva che devono diventare punti fermi di questa squadra – dicono dal club – Bravi a tutti i ragazzi per l’impegno e la costanza che stanno mettendo durante gli allenamenti”.

ABC ALASSIO 108 – OLIMPIA 34

UNDER 14 ELITE: Quarantacinque minuti di patos e una bella dimostrazione di carattere nell’extra time

Al PalaRavizza di Alassio arriva a farci visita la seconda in classifica, Basket Sestri reduce da diverse partite durante la pausa natalizia e la ripresa dell’attività.

Consapevoli di affrontare una squadra ben preparata, Alassio scende in campo con la giusta concentrazione e conduce con buon piglio i primi due quarti, pur se equilibrati.

Dopo l’intervallo lungo la partita cambia in un amen e i genovesi si rifanno sotto sia per loro meriti sia approfittando di un calo di concentrazione e intensità dei locali, condito da fischi non sempre capibili.

Negli ultimi minuti i gialloblu riescono ad avere sempre vantaggi minimi ma Sestri li raggiunge proprio allo scadere. Extratime. L’inerzia del match è tutta a favore dei genovesi per come hanno recuperato nel finale e per una situazione falli non semplice per diversi giocatori dei gialloblù ma è qui che Alassio dimostra carattere, freddezza portando a casa una partita molto difficile.

ABC PONENTE 74 – BASKET SESTRI 63

UNDER 14 FEMMINILE: Con alti e bassi ma bella vittoria a Savona

Trasferta a Savona contro una squadra che Alassio conosce bene e ha un bilancio negativo negli scontri diretti dell’anno scorso. Dopo un inizio sottotono, quasi impaurite ad attaccare forte il ferro per andare a canestro, i gialloblù alzano l’intensità difensiva e rubano diversi palloni che gli fanno acquisire fiducia portandolileggermente avanti con il punteggio.

Negli ultimi minuti di partita Alassio si fa prendere dalla frenesia e sbaglia alcune scelte difensive, però nonostante gli errori, riesce a portare a casa la vittoria che sicuramente fa morale.

CESTISTICA SV 38 – PALL. ALASSIO 40

3×3: CESTISTICA SV 6 – PALL. ALASSIO 13

UNDER 13: La differenza di fisicità si sente nella prima gara del 2023

Trasferta a Loano per il gruppo dopo la pausa lunga delle festività. Con diverse assenze a causa di malattie Alassio patisce molto la fisicità in termini di chili e centimetri degli avversari, ma nonostante questo gli under13 gialloblù non si abbattono mai e durante l’arco della partita riescono a dare diversi miniparziali dando prova di carattere e unione di squadra.

BK LOANO 68 – ABC ALASSIO 45