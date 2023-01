Addio Asl2, Prioli nominato direttore generale del San Martino. Savona “commissariata”

Liguria. Sarà Marco Damonte Prioli, attualmente al vertice della Asl2 savonese, il nuovo direttore generale dell’ospedale San Martino di Genova dopo la scomparsa improvvisa di Salvatore Giuffrida. Lo confermano fonti accreditate in ambito regionale. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

L’incarico arriva dopo la rinuncia del manager Giuseppe Profiti, scelto in prima battuta dal presidente Giovanni Toti, i cui incarichi in ambiti sanitario erano ritenuti “incompatibili” con la direzione del San Martino.

Alla luce di questo “rimescolamento” dei ruoli e in attesa di nominare un nuovo direttore generale per l’Asl 2 savonese, la Regione avvierà anche la procedura per la ristrutturazione della short-list da cui attingere per la nomina dei Dg delle Aziende Sanitarie e del Policlinico San Martino.

Da quanto si apprende, l’Asl2 savonese sarà gestita temporaneamente dal direttore generale della Asl 1 Luca Stucchi in qualità di commissario.

In estrema sintesi, Regione individuerà nella “lista nazionale” dei direttori generali coloro i quali sono disponibili ad assumere un incarico in Liguria; tra questi effettuerà poi una selezione al fine di compilare una “lista breve” dalla quale il presidente Toti e la giunta regionale potranno attingere per individuare, in caso di necessità, le figure apicali delle Asl e del San Martino.

Nato a Uster in Svizzera il 12 novembre del 1964, Marco Damonte Prioli si è laureato in Scienza dell’Informazione all’Università degli Studi di Torino nel 1991 e ha frequentato la Scuola di Direzione Aziendale all’Università Bocconi di Milano. Dal 2021 è il direttore generale dell’Asl2, mentre dal 2016 al 2020 ha ricoperto lo stesso ruolo nella Asl 1 imperiese. In precedenza è stato dirigente della Regione Liguria.