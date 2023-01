Oltre la scuola l’Oratorio Salesiano, un’esperienza tutta da scoprire: gratuita, aperta a tutti, con attività dal gioco alla formazione

Alassio. Gruppi formativi, aiuto compiti, Tavola del Cuore e poi ancora feste, gite, eventi, campo solare estivo e molto altro ancora. Tutto completamente gratuito, proprio come un dono. L’oratorio salesiano di Alassio è il cuore pulsante della scuola e – non a caso – è stata l’opera prima di Don Bosco, il punto di partenza con il quale ha accolto i ragazzi.

Un’esperienza che – ancora oggi – nell’istituto alassino è più viva che mai. Simona Trinchero non è solo l’animatrice dell’oratorio, ma con i suoi oltre 30 anni di attività è anche un vero e proprio punto di riferimento per l’Opera: “Chi entra qui – spiega – è invitato a respirare e a vivere le varie attività. Si tratta di un servizio per tutti. L’oratorio salesiano e sì di ispirazione cristiana, ma questo aspetto non deve essere visto come un limite. Qui le porte sono aperte a tutti ragazzi e a tutte le famiglie senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione”.

L’oratorio è un mondo da scoprire. Sono tantissimi, infatti, i servizi completamente gratuiti attivi dal lunedì al sabato (sempre di pomeriggio) frequentati ogni giorno dagli studenti delle scuole medie e superiori: “Abbiamo attività informali, come il gioco libero in cortile – racconta Simona -, così come attività più strutturate. Per chi vuole entrare a far parte dei cerchi un po’ più interni, offriamo la possibilità di partecipare ad attività più impegnative”.

Un esempio in questo senso sono i gruppi apostolici, ovvero gruppi formativi che vengono realizzati con gli studenti della scuola insieme agli educatori. E poi c’è uno dei progetti più apprezzati: l’aiuto compiti. “Si tratta di un servizio che facciamo per i ragazzi della scuola statale in accordo con il Comune e la scuola – prosegue -. Due o tre volte alla settimana i ragazzi vengono seguiti da alcuni volontari che li aiutano nello studio. In questo caso il rapporto è uno ad uno. Ogni ragazzo, infatti, ha un proprio educatore che lo segue e gli dà una mano”.

Un’esperienza inclusiva, quindi, che si aggiunge ad un’altra attività molto consolidata all’interno dell’oratorio: la Tavola del Cuore. “Ogni giorno, ad eccezione della domenica – afferma Simona -, distribuiamo il pranzo a persone che vivono sole o si trovano in situazioni di bisogno. È una bella occasione per dedicare un po’ di tempo agli altri. Queste attività riescono a stare in piedi anche grazie all’aiuto di diversi commercianti che ci offrono il cibo che poi noi cuciniamo”.

C’è, infine, un altro aspetto che rende la Casa di Alassio un’Opera speciale: “Non siamo una parrocchia – conclude Simona Trinchero – e questo ci permette di essere al servizio di tutta la Chiesa locale. Il nostro, infatti, è un oratorio cittadino e, indipendentemente dal motivo che porta gli studenti a conoscerlo, quello che lega tutti servizi che abbiamo visto è che noi siamo qui per i ragazzi. Certo, a cascata anche per le famiglie, ma il nostro obiettivo principale resta la formazione della persona oltre la scuola. Vogliamo offrire ai ragazzi attimi di svago, supporto per lo studio ma anche e soprattutto momenti in cui porsi delle domande per capire il mondo e che cosa vogliono dalla loro Vita”.

Tutto, come detto, viene offerto in forma completamente gratuita. Come un dono. E proprio l’esperienza del donarsi diventa spesso fonte di interrogativi per i ragazzi: “Perché succede così in questo posto?”. La risposta a questa domanda diventa così il motivo che rende speciale – e, se vogliamo, anche un po’ orgogliosamente démodé – l’oratorio del Don Bosco di Alassio.

Per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla scuola Don Bosco di Alassio è possibile contattare il numero di telefono 0182-640309 oppure scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.alassio@donbosco.it. Il Don Bosco vi aspetta sempre, anche la domenica.