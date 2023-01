Oliveri confermato presidente della Provincia, Tomatis: “Depurazione e Polo Scolastico obiettivi da realizzare al più presto”

Albenga. “Voglio augurare buon lavoro al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri. Durante il suo scorso mandato abbiamo intrapreso e portato avanti importanti progetti su temi amministrativi di competenza provinciale a partire dalla depurazione, passando per i rifiuti, i trasporti e molto altro”. Lo afferma il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, commentando la conferma di Pierangelo Olivieri a “numero uno” di Palazzo Nervi.

“Tra gli obiettivi principali della mia amministrazione (in continuità con quella Cangiano) vi è quello della depurazione del 100% dei reflui di Albenga. Su questo tema abbiamo sempre collaborato con la Provincia e siamo certi di poter contare sul prosieguo del percorso necessario a conseguire questo risultato. A tal fine il Comune di Albenga, ha realizzato il progetto definitivo che ha permesso di aprire la conferenza dei servizi e richiedere, da parte di APS, un finanziamento che permetterà il collettamento di Vadino e delle frazioni di Albenga. Nel 2023 non è più pensabile non depurare i reflui. La tutela ambientale è un tema importantissimo e con risvolti positivi anche per quel che riguarda il turismo. Già con la depurazione del 70% dei reflui della città il numero delle giornate di divieto di balneazione si è ridotto moltissimo, arrivando al 100% di depurazione potremo ottenere anche la bandiera blu e ne beneficerà tutta la nostra costa”.

Il nuovo progetto veicolerà le acque reflue di Vadino all’impianto di Borghetto Santo Spirito in modo da garantire il trattamento secondario delle acque. Tutti i volumi principali e le condotte risulteranno completamente interrate.

Aggiunge il sindaco Tomatis: “Altro obiettivo condiviso è quello relativo all’inizio dei lavori di realizzazione del primo lotto del polo scolastico, che contiamo di avviare al più presto, per il quale sarà necessario il supporto della Provincia, Ente competente per le scuole secondarie superiori”.