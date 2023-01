Nuova spaccata nella notte ad Albenga: B-Side ancora nel mirino, danni ingenti e bar chiuso

Albenga. Nuova spaccata nella notte ad Albenga. E nel mirino dei ladri, dopo il bar Da Frenk, è finito nuovamente il B-Side cocktail bar situato sul lungomare.

Si tratta del terzo furto subito dall’attività nel giro di una manciata di mesi e, almeno in questo caso, sono stati certo più ingenti i danni rispetto alla refurtiva.

I ladri sono riusciti a penetrare nel bar questa notte. Per farlo hanno letteralmente rotto alcuni infissi e, una volta dentro, non hanno rubato denaro ma solo bevande e generi alimentari: persino le creme per le brioche.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Albenga, attualmente impegnati nelle indagini. Per il momento, a causa dei danni subiti, il B-Side è stato chiuso.

Si attende la riparazione e sostituzione degli infissi che, nella speranza dei titolari, dovrebbe limitare la chiusura alla sola giornata odierna.

Come detto in precedenza, non è la prima volta che il B-Side viene preso di mira dai malviventi. Il furto più pesante era avvenuto questa estate, nel mese di luglio: in quel caso i ladri avevano letteralmente sfondato una vetrata per poi rubare tablet e smartphone in dotazione ai dipendenti per gli ordini.

L’altro colpo ai danni del cocktail bar sul lungomare di Albenga è invece avvenuto proprio a gennaio: un furto molto simile a quello della nottata appena trascorsa, con danni inferiori ma sempre con l’obiettivo di trafugare cibo e bevande.

Qualche giorno fa, anche nella vicina Loano si è verificata una vera e propria raffica di furti, ai danni di alcuni bar della cittadina del ponente savonese.