Nuoto sincronizzato, Ferro abbandona la Nazionale. Linda Cerruti: “Strano non essere più un duo dopo 20 anni insieme”

Savona. “Ci conosciamo da quando avevamo sei anni, siamo state insieme per due decenni, quindi ora è molto strano non essere più un duo”. La campionessa nolese di nuoto sincronizzato Linda Cerruti racconta ad IVG come sta vivendo la “separazione” dalla compagna di sempre, Costanza Ferro, che ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale (anche se resta comunque in attività per la Rari Nantes Savona).

“Anche se non c’è fisicamente in allenamento, è come se fosse in acqua con me – ci dice con un sorriso misto a nostalgia – Ci sentiamo sempre, mi conforta e mi dà consigli. È come se fossimo sorelle, anzi gemelle”.

Per una compagna che va, un’altra che viene. Linda Cerruti, infatti, ora si sta allenando con Lucrezia Ruggiero, classe 2000, tesserata Fiamme Oro e Aurelia Nuoto. Atleta che vanta già un titolo mondiale conquistato con Giorgio Minisini nel duo misto: “Con Lucrezia abbiamo iniziato a lavorare insieme già l’anno scorso, con lei mi trovo molto bene – ci rivela -. Si sta instaurando un bel rapporto, lei è un campionessa mondiale, io sono più grande e quindi ho più esperienza. Possiamo imparare l’una dall’altra, c’è motivazione da entrambe le parti”.

La campionessa, in queste ore, è stata protagonista anche della cronaca. È infatti notizia di questa mattina dell’identificazione e la denuncia da parte della polizia postale degli autori dei commenti sessisti scritti sotto il post dell’atleta savonese, con il quale Linda Cerruti festeggiava il record di otto medaglie vinte agli Europei 2022 di Roma. Per l’occasione la sincronetta aveva deciso di scattarsi una foto in costume da bagno e in una posa tipica del nuoto sincronizzato, ricevendo commenti fuori luogo e pieni di allusioni sessuali.

La foto incriminata

“Sono soddisfatta per il lavoro svolto dalla polizia postale – ha detto a IVG – ma non posso ritenermi contenta, perché avrei preferito che tutto ciò non fosse accaduto. Spero che questa storia sia un esempio sia per chi subisce questi brutti episodi, invitandolo a denunciare, che per chi li commette”.