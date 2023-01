Notte di Capodanno nel savonese: incidente sull’Aurelia e cassonetti a fuoco

Provincia. Una nottata relativamente tranquilla per i festeggiamenti di Capodanno nel savonese: vigili del fuoco e personale sanitario sono stati impegnati in alcuni interventi sul territorio provinciale, ma non sono state segnalate criticità particolari.

Da segnalare un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia a Capo Mele, tra Andora e Laigueglia, dove si è verificato un tamponamento tra due auto per cause ancora in via di accertamento. Tuttavia nel sinistro nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti e feriti lievi.

Un paio gli interventi dei pompieri per cassonetti a fuoco a seguito dei botti di San Silvestro: il più impegnativo in corso Colombo a Savona.

Anche quest’anno, come tra il 2021 e il 2022, nonostante le limitazioni in vigore nei comuni della provincia, non risulta nessun ferito a causa dei botti e/o dell’esplosione di petardi.

Invece, non sono mancate le chiamate, circa una decina, per il soccorso a persone ubriache con militi delle pubbliche assistenze e 118 in azione.