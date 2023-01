Calcio. Savona sconfitto a Multedo, il Quiliano&Valleggia sempre più saldo in vetta

Ricco programma di anticipi nel Girone “B” di Prima Categoria. Riflettori puntati sulle vicissitudini del Savona che, a dispetto del suo blasone, si è presentato sul campo del Multedo con una rosa cortissima. Il confronto con le panchine della altre formazioni è lampante. Gli striscioni hanno perso 2 a 1 dopo essere andati in vantaggio con Caredda e vedono così diminuire così le chance di partecipazione ai play off.

Queste le scelte iniziali di mister Ermanno Frumento: Porta, Apicella, Esposito, Brazzino, Kuci, Quintavalle, Fancellu Cavallaro, Rapetti, Caredda, Bruzzone. A disposizione: Barbara, Di Roccia, Lanzarotti, Beani, Mela.

Quiliano&Valleggia inarrestabile

Il big match di giornata era però quello tra il Masone, terzo della classe, e la capolista Quiliano&Valleggia. In trasferta nell’entroterra genovese, la squadra di Enrico Ferraro ha vinto 2 a 0 grazie ai goal di Magnani e di Bazzano nella ripresa. Un successo che proietta la squadra a un +9 momentaneo sul Pra’ FC secondo della classe.

Il Quiliano&Valleggia è sceso in campo con Ferro, La Piana, Carocci, Salani, Fabbretti, Bondi, Fanelli, Magnani, Luma, Murialdo, Bazzano. A disposizione: Cambone, Fiori, Buffo, Ferraro, Armellino, D’Amico, Saino, Russo, Santonastaso. Il Masone di mister Cavanna ha schierando Fiori, Carosio, Bolesan, Macciò E , Gesualdi, Vivarelli, Macciò M, Laurino, Craviotto, Narducci e Minardi. In panchina c’erano Odone, Pappalardo, Bottino, Pastorino, Siri, Rubini, Amaro, Piccardo e Tomati.

Olimpic, un bel balzo in avanti

Nell’altro incontro del pomeriggio, l’Olimpic supera con un netto 5 a 0 il Città di Cogoleto. Tripletta di un super Gatto e reti di Varone e Fazio. I padroni di casa di mister Berogno hanno giocato con Drigani, Delponte, Ferraro, Ruberto, Varvicchio, Galasso, Degli’Innocenti, Rizzo, Valverde, Gatto e Larosa. A disposizione: Mancuso, Vigogna, Cornero, Shahaj, Rucco, Faggi, Fazio, Addamo, Varone. Mister Granone ha optato per il seguente assetto: Calcagno, Mastrolilli, Fazio, Tagliabue, Diagne, Menoni, Crocco, Cozzi, Rebagliati, Piccardo, Lanteri. A disposizione: Cravero, Amato, Kola, Caviglia, Gallione, Socchia, Gueye.

La classifica

Quiliano&Valleggia 42; Pra’ FC 33; Masone 32; Multedo 28; Spotornese 27; Speranza, Savona 25; Albissole 24; Valdese e Olimpic 22; Letimbro 16; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10; Veloce 2.

Il resto del programma

Scatterà alle ore 19,30 il quarto e ultimo anticipo, tra la Spotornese e la Letimbro. Domani pomeriggio, Albissole vs Priamar Liguria, Speranza vs Vadese e la già citata Veloce vs Pra’ FC.