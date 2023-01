Noberasco, via alla cassa integrazione: coinvolti 76 dipendenti, ma sarà a rotazione

Carcare. Per la prima volta nella storia di Noberasco, partirà la cassa integrazione straordinaria: coinvolgerà un massimo di 76 lavoratori, di cui 72 a Carcare e 4 a Bergamo, dove l’azienda nel 2020 ha aperto uno stabilimento dedicato alla produzioni di prodotti tostati e salati che impiega una quindicina di dipendenti.

La misura, che avrà una durata di 12 mesi, andrà quindi ad interessare circa la metà del personale (in totale sono 151 i dipendenti), anche se assicura l’ad Mattia Noberasco: “Sarà a rotazione e in cassa non ci saranno mai più di 15/20 lavoratori contemporaneamente, più o meno uno per reparto, esclusa la produzione”. Tra loro anche chi si è proposto volontariamente: “Alcuni lavoratori che inizialmente non erano stati inseriti nell’elenco di coloro che andranno in cassa si sono offerti di aderire di propria iniziativa, un bel segnale sia nei confronti dei colleghi che dell’azienda”, commenta l’amministratore delegato.

Ieri (23 gennaio) la firma dell’accordo tra azienda, Noberasco e sindacati, firma saltata la scorsa settimana in attesa di precisazione da parte del ministero riguardo all’assegno di ricollocazione. “Abbiamo inserito nell’accordo questo strumento che dà la possibilità ai dipendenti coinvolti di seguire un percorso formativo ed avere un altro impiego durante la cassa integrazione, anche se il ministero non ci ha assicurato la disponibilità di fondi” spiega Giovanni Tiglio, segretario provinciale della Filcams Cgil.

Ma non solo, nell’accordo sono previsti anche incontri con scadenza trimestrale: “Siamo soddisfatti di questo punto – afferma Tiglio – ci incontreremo periodicamente su richiesta delle parti per verificare la rotazione della cassa integrazione e per capire evolveranno il piano di risanamento e le politiche industriali attuate per il rilancio dell’azienda. Ci auguriamo che l’evoluzione di questi mesi sia positiva”.

Noberasco, infatti, al momento è sottoposta ad una composizione negoziata della crisi, a causa di uno squilibrio finanziario provocato da un insieme di fattori negativi: crisi dovuta al covid, caro energia, calo dei consumi, crescita del valore del dollaro, fattori che hanno determinato diverse perdite. La procedura prevede la nomina da parte della Camera di Commercio di un esperto (in questo caso il commercialista Provaggi) che segue l’azienda nel suo percorso di risanamento agevolando le trattative con i creditori.