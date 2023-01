New Basket Ceriale trionfa nelle Langhe: primo nel Torneo della Befana

Farigliano. L’Under 17 della New Basket Ponente Ceriale ha vinto il Torneo della Befana, svoltosi a Farigliano.

Per quanto riguarda lo sviluppo del torneo il report è del coach Gabriele Mirone che, dopo una buona carriera da giocatore professionista in giro per l’Italia, sta iniziando brillantemente la carriera da allenatore affiancando e sostituendo per l’occasione un coach esperto come Romano.

Il torneo a Farigliano prevede di giocare mini partite di due quarti con andata e ritorno. Nella prima, contro Orbassano, i ragazzi cerialesi partono un po’ imballati, ma si riprendono e si impongono 18 a 33. A seguire un match contro i padroni di casa di Farigliano, una grande partita intensa che la squadra ligure riesce a spuntare solo all’overtime di 4 punti.

Segue la pausa a pranzo per tutte le squadre e subito alle 15,15 i ragazzi della Ponente ABC Ceriale si scontrano ancora contro Orbassano imponendosi nuovamente, per 23-35. A seguire il ritorno del match infuocato contro Farigliano che finisce con la sconfitta per il Ponente di 4 punti. Quindi, a parità di classifica, si gioca un tempo supplementare durissimo dove il Ceriale riesce a vincere chiudendo così in prima posizione nel girone.

Nell’altro girone primi in classifica sono i “cugini” di Vado Ligure. Nella seconda giornata del torneo i ragazzi del Basket Ponente si scontrano contro i secondi classificati del girone 2, i Gators Savigliano, che si presentano tostissimi fisicamente; non mancano le scintille in campo. I ragazzi del Ceriale giocano una partita perfetta a ritmi altissimi con movimenti e passaggi continui che mettono in difficoltà la squadra piemontese la quale, nonostante le diverse difese provate a zona e pressing, non riesce a fermare un Ponente ABC particolarmente ispirata che vince per 63-45 andando in finale dove incontra nuovamente Farigliano, i padroni di casa vincenti in semifinale contro Vado.

Dopo due battaglie finite ai supplementari, niente di meglio di una finale per capire realmente chi fosse più idoneo a portarsi a casa la coppa e, nonostante un tifo fantastico e corretto dei padroni di casa, la Ponente ABC vince ancora 45-37 dopo una bella partita combattuta fino all’ultimo, fatta di sorpassi e ottime giocate

“Complimenti ai ragazzi del Ponente Basket Ceriale si portano a casa un trofeo meritato e soprattutto combattuto con le unghie e con i denti da tutti e dieci i giocatori, che sono stati fantastici! Vogliamo ringraziare la società piemontese per l’invito e l’ospitalità – scrive la dirigenza cerialese -, siamo contenti della vittoria e di aver fatto conoscere il nostro paese”.

La squadra vincitrice del torneo: Cerrato Pietro (ala), Cimino Luigi (guardia-play), Dimitru Matteo (play), Ferrando Daniele (ala), Lazzari Mattia (ala-pivot), Marasse Badr (guardia), Martinetti Andrea (pivot), Morello Antonio (guardia-play), Tomatis Giacomo (guardia), Zunino Federico (guardia). Assenti ma nella rosa della squadra: Degola Andrea (play), Ricciardi Matteo (pivot), Tassinari Marco (play).

L’Under 17 della New Basket Ponente Ceriale con il trofeo

Il gruppo dei genitori al seguito della squadra