Nave alla deriva al largo di Finale Ligure, la Guardia Costiera dispone l’intervento dei rimorchiatori portuali

Finale Ligure. La notte scorsa la Guardia Costiera di Savona ha coordinato le operazioni di assistenza e messa in sicurezza di una nave portarinfuse alla deriva a causa di un’avaria ai sistemi di propulsione.

L’unità era diretta nel porto di Savona quando, al largo di Finale Ligure, ha improvvisamente ridotto la propria velocità di navigazione. Rilevata l’anomalia dai sistemi in dotazione per il tracciamento informatico delle rotte delle navi, il Centro VTS (Vessel Traffic Service) della Guardia Costiera ha tempestivamente interrogato via radio il comando di bordo dell’unità sinistrata: la nave ha dichiarato la propria incapacità di governare e di proseguire la navigazione a causa di un’avaria ai motori non ripristinabile da parte dell’equipaggio.

Il Centro VTS ha proceduto dunque al monitoraggio della nave alla deriva e ha prontamente informato le altre unità mercantili in transito di prestare la massima attenzione.

Tenuto conto della potenziale minaccia e considerato che le condizioni meteomarine presenti in zona stavano spingendo la nave sempre più verso la costa, la Guardia Costiera ha disposto l’intervento di due rimorchiatori portuali della società concessionaria Carmelo Noli srl al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e dell’ambiente.

A mezzanotte circa i due rimorchiatori hanno raggiunto la nave in avaria, che si trovava a circa 2,5 miglia nautiche dalla costa, e hanno avviato le operazioni di assistenza, conducendola sino al porto di Savona.

L’unità è stata ormeggiata in porto in tarda notte grazie al contributo di tutti i servizi tecnico-nautici coinvolti, che hanno permesso di terminare le difficoltose operazioni di assistenza in totale successo.