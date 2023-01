Nasino, prende fuoco il tetto di un’abitazione indipendente: vigili del fuoco mobilitati

Nasino. Allarme incendio a Nasino. Il rogo è scoppiato nel tardo pomeriggio, in località Madonna.

Le fiamme sarebbero divampate sul tetto di un’abitazione indipendente di due piani e immediata è scattata la chiamata al 112.

Stando a quanto riferito, per fortuna, l’edificio risulterebbe vuoto, quindi nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. A dare l’allarme, i vicini di casa.

Sul posto immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Albenga, attualmente impegnati per cercare di spegnere l’incendio. In arrivo, in supporto, anche una squadra di volontari da Ormea.

Per fortuna il rogo è stato domato in pochi minuti.