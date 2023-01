Nasce un podcast che racconta i giovani liguri che hanno fatto scelte di vita originali: ecco “Asterisco/Storie a pie’ di pagina”

Liguria. Asterisco/Storie a pie’ di pagina è il podcast creato, scritto e prodotto dall’hub locale di Genova, dell’associazione giovanile di promozione sociale Visionary in collaborazione con Coop Liguria, che mira a coinvolgere giovani genovesi, di nascita e per scelta, che hanno fatto scelte di vita originali, consapevoli, e fuori dal coro.

L’obiettivo non è intervistare quelli che ce l’hanno fatta, quanto, piuttosto, raccontare la storia di quelli che fanno qualcosa che contribuisca a dare valore alla nostra città e dimostrare il proprio impegno per la causa: il proprio futuro.

I motivi che hanno portato alla nascita di questo progetto sono molteplici: “mandare ai giovani un messaggio positivo e diverso, che si discosti da una narrazione tossica del mondo del lavoro. Ciò che si fa per vivere è importante, ed è importante comprenderlo fin da subito. I veri visionari sono coloro che non hanno paura di inseguire i propri sogni, siano essi desideri infantili o colpi di fulmine; inoltre, riteniamo fondamentale dare visibilità agli ospiti, che si meritano una vetrina digitale tramite cui la loro storia possa essere raccontata, condivisa, e presa da esempio. Infine, la solida collaborazione con il nostro sponsor, Coop Liguria, che ha reso possibile la costruzione di un progetto solidale e in perfetta sintonia con i due grandi pilastri della cooperativa: il territorio e la comunità cittadina, con un focus su quella che va dai 18 ai 35 anni” affermano gli organizzatori.

Il podcast si compone di nove puntate, che usciranno una alla volta ogni sabato per nove settimane su tutte le principali piattaforme di intrattenimento audio. Nel corso di ogni puntata si affronterà un tema differente, spaziando dall’attivismo ambientale alla musica all’imprenditoria al cinema ai viaggi e molto altro, con uno o più ospiti che condivideranno la loro storia, le loro esperienze di vita e di lavoro legate alla nostra città, Genova, per generare confronti, ispirare idee e visioni di futuro.

La prima puntata sarà fruibile a partire da sabato 14 gennaio. Per informazioni, aggiornamenti, domande e condivisione di idee, è possibile scrivere qui oppure all’indirizzo email genova@orgvisionary.com.