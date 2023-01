Mitigazione rischio idrogeologico, intervento sul Sansobbia: scavi per garantire un metro e mezzo in più al fiume

Albissola Marina. Questa settimana partono i lavori di scavo per l’abbassamento di circa un metro e mezzo del letto del fiume Sansobbia, torrente che divide le due Albisole. L’intervento riguarderà un chilometro di terreno e porterà così a un aumento della capacità del fiume di raccogliere acqua, utile soprattutto durante le giornate molto piovose per evitare le piene e garantire una sicurezza maggiore.

Si tratta di un importante intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, possibile grazie a un finanziamento ad hoc proveniente dal Ministero e dai fondi del Pnrr.

Saranno necessari circa due mesi per terminare i lavori, ma le operazioni saranno influenzate dalle condizioni metereologiche. In occasione degli scavi, la sabbia presente sarà raccolta e pronta per un riutilizzo nei ripascimenti. Il sindaco Gianluca Nasuti si rende disponibile a offrire il materiale anche ai comuni limitrofi.