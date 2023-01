Minaccia e ruba la borsa ad una donna: rapinatore seriale arrestato dalla Polizia a Savona

Savona. Questa notte gli agenti della Questura di Savona hanno arrestato uno straniero di vent’anni con l’accusa di rapina aggravata e lesioni, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il fermo è avvenuto nell’ambito del costante potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Savona al fine di garantire a tutti i cittadini una città più sicura e realizzati quotidianamente dalle Volanti.

Verso l’una di questa notte i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona del Brandale, dove una donna era stata poco prima rapinata della borsa. Rientrando a casa era stata avvicinata da un uomo che, minacciandola, le aveva intimato di consegnare la borsetta; di fronte alla sua resistenza, l’aveva spinta con violenza a terra. Immediatamente sono scattate le ricerche dell’autore dell’aggressione che nel frattempo si era dileguato a piedi.

Gli agenti delle Volanti sono riusciti in pochissimo tempo a rintracciarlo nella zona di piazza Eroe dei Due Mondi. Lo starniero ha tentato di sfuggire agli agenti cercando anche di liberarsi degli oggetti sottratti alla vittima, immediatamente recuperati e restituiti alla donna. Inoltre, mentre cercava di divincolarsi ha colpito con un calcio l’operatore della Volante, che è riuscito comunque ad immobilizzarlo.

L’uomo, con un permesso per asilo, risulta essere autore di un altro episodio per il quale era stato già denunciato per rapina nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile. In quel caso aveva agito con lo stesso modus operandi, avvicinando la sua vittima (un 45enne che faceva rientro nella propria abitazione in centro città in piena notte) aggredendolo e rapinandolo del portafoglio, cellulare e chiavi di casa. Le indagini della Squadra Mobile avevano permesso di identificarlo rapidamente e di recuperare la refurtiva che è stata restituita alla vittima.

Prevenzione e tempestività nell’eventuale attività di repressione sono i capisaldi della Polizia di Stato di Savona. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale responsabilità dell’arrestato anche in ordine ad altri episodi di rapina.

L’arrestato è stato quindi tradotto presso l’istituto penitenziario di Genova Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.