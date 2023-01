Migranti, navi Ong a Genova? Toti apre: “Giusto aiutare i porti del Sud al collasso”

Liguria. Porte aperte all’accoglienza dei migranti in Liguria, anche se il Governo dovrà farsi carico di assegnare le risorse necessarie alle Prefetture. È la posizione del presidente Giovanni Toti dopo che indiscrezioni di stampa hanno parlato di Genova e La Spezia come di possibili “porti sicuri” per lo sbarco delle navi delle Ong visto il collasso degli scali nel Mezzogiorno.

“Detto che è una decisione che spetta al governo, non ci troverei nulla di bizzarro. Un piccolo equilibrio servirebbe rispetto a tutto quello che è arrivato nel meridione del Paese in tutti questi mesi e anni – ha detto oggi Toti a Radio24 – La maggior parte dei migranti non arriva con le Ong ma con barchini e mezzi di fortuna. Indirizzare quei migranti che possono essere indirizzati non sui porti del Sud già congestionati o su Lampedusa ma verso nord può essere un minimo criterio di equità riequilibrio. Trattandosi di un numero esiguo non farebbe differenza”.

“Il tema della Liguria – ricorda tuttavia il presidente ligure – non è lo sbarco delle Ong ma l’attraversamento costante verso Ventimiglia dei migranti che arrivano dal sud, la questione non verrebbe a cambiare. Da anni la Francia applica con grande rigore la politica dei respingimenti. Se un migrante viene preso a tot chilometri dal confine francese si presume che arrivi dall’Italia e viene riportato lì. Da anni assistiamo ogni giorno a questo triste scambio”.

Poi Toti avverte: “Anche se si ridiscutesse il trattato di Dublino che riguarda i migranti in attesa dello stato di rifugiati, la maggior parte non viene abbracciata da quelle norme, sono migranti economici per cui non ci sarebbe possibilità di restare sul territorio europeo in nessun caso”.

Sulla stessa linea il sindaco Marco Bucci che ha già fatto sapere di essere disponibile a patto che arrivino più risorse da Roma. “Servono risorse alle prefetture che si fanno carico di spalmare sul territorio l’accoglienza attraverso i centri Cas – conferma il governatore ligure -. Bisognerà discutere se le persone che eventualmente sbarcassero nei porti di Genova e La Spezia resteranno in Liguria o saranno redistribuiti in Italia. Nel caso, il governo dovrà farsi carico di fornire risorse per ospitarli nel medio periodo”.