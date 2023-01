Liguria. Un’estesa e profonda circolazione depressionaria in sviluppo sull’Europa centro-settentrionali sospinge impulsi di aria fredda di estrazione artica sul Mediterraneo centro-occidentale. Sulla Liguria tempo variabile, a tratti instabilità fredda.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 17 gennaio avremo molte nubi ovunque, precipitazioni a carattere di rovescio concentrate essenzialmente a levante della regione, potranno assumere carattere nevoso sopra gli 1000-1200 metri in calo dalla sera. Fenomeni meno diffusi durante il pomeriggio, tendenzialmente asciutto sul settore centrale e occidentale, salvo deboli ed isolate precipitazioni nell’interno che potranno assumere carattere nevoso anche a quote basse.

Venti rinforzano nuovamente al largo da libeccio fino a burrasca/burrasca forte. Ruotano a nord già da mattino su Capo Mele e Golfo di Genova, tesi con rinforzi nelle zone soggette. Mare tra molto mosso ed agitato a levante per onda lunga da sud-ovest, rimonta dal pomeriggio su tutto il Ligure fino a tornare molto agitato. Temperature in ulteriore calo: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 7 e 12 gradi; all’interno minime tra -2 e 4 gradi, massime tra 2 e 8 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 18 gennaio condizioni di variabilità a levante con residui fenomeni nell’interno e sullo spezzino; asciutto e soleggiato altrove, salvo addensamenti sul versante nord dell’Appennino centrale.

Venti tesi forti da sud-ovest al largo in lenta attenuazione dal pomeriggio. Mare inizialmente molto agitato, in calo ad agitato. Temperature in diminuzione sulla costa e a fondovalle i valori minimi.

Giovedì 19 gennaio contesto ancora più freddo, non si esclude isolata instabilità nevosa a levante durante la giornata.