Liguria. La settimana si conclude con correnti nord-orientali che garantiranno tempo stabile e generalmente soleggiato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Domenica 29 gennaio. Avvisi: fino a metà giornata venti fino a forti settentrionali tra Genova e Capo Mele. Cielo e Fenomeni: Cieli che si presenteranno sereni su tutta la regione, fatta eccezione per il transito di qualche innocua velatura in serata. Venti: tra la notte ed il mattino moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Dal pomeriggio moderati da nord tra Genova e Savona, deboli di direzione variabile altrove. Mari: da stirato a poco mosso. In mattinata potrà risultare ancora molto mosso al largo del bacino occidentale, in successivo calo fino a poco mosso entro sera. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Costa: min +2/8°C, max +9/13°C. Interno: min -8/+1°C, max +3/7°C (fondovalle/collina)

Lunedì 30 gennaio. Avvisi: sul Golfo ventilazione sostenuta da sud-ovest. Cielo e Fenomeni: fin dalle prime ore del mattino transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione. Da metà/tarda mattinata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nuvolosità marittima sul centro-levante, altrove persisteranno degli addensamenti medio-alti. Venti: moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, deboli variabili a ponente. Sul Golfo ventilazione in rinforzo da sud-ovest. Mari: da poco mosso a mosso, fino a molto mosso al largo. Temperature: minime in calo nelle vallate interne, massime in aumento; altrove valori termici stabili.

Martedì 31 gennaio. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’intera regione, a parte qualche addensamento in avvio ed in chiusura di giornata. Temperature in aumento.