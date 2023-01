Liguria. Aria fredda da nord-est sulla nostra regione. Tempo nel complesso buono, ma con qualche addensamento di passaggio senza precipitazioni.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 28 gennaio avremo al mattino passaggio di nubi da est ad ovest, più intenso sui versanti padani, ma non associato a fenomeni. Nel pomeriggio tornerà il sereno quasi ovunque.

Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche a burrasca tra genovese e imperiese. Venti tesi da nord-est a levante. Mare stirato sotto costa, fino a molto mosso al largo, specie a ponente. Temperature pressoché stazionarie, gelate nelle aree interne: sulla costa minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 8 e 11 gradi; all’interno minime tra -6 e 0 gradi, massime tra 1 e 5 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 29 gennaio cielo sereno su tutta la regione con eventuali addensamenti che avranno carattere temporaneo.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa, poco mosso al largo. Temperature minime in calo nelle conche interne con gelate, massime in generale aumento.

Lunedì 30 gennaio nubi sparse sul settore centro-orientale senza piogge, più sole a ponente.

Rotazione del vento a sud fino a moderato, temperature in sensibile aumento.