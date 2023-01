Liguria. Una saccatura ricolma di aria polare, coinvolgerà gran parte dell’Europa centro-occidentale nei prossimi giorni. Temperature in calo e forti venti occidentali caratterizzeranno la giornata di oggi e quella di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: venti di burrasca da sud-ovest al largo e localmente anche su imperiese e levante ligure. Mare in aumento da molto mosso ad agitato sul levante, localmente molto agitato al largo.

Cielo e Fenomeni: al mattino molte nubi sul levante con possibili piovaschi sullo spezzino. Fiocchi di neve sopra i 1000m. Tempo più asciutto a ponente con qualche nube sparsa. Nel pomeriggio residue deboli piogge sullo spezzino tempo sempre asciutto a ponente.

Venti: tesi da sud-ovest su imperiese e sul levante, rinforzi fino a burrasca al largo. Più deboli tra Savona e Genova. Mari: in aumento da molto mosso a localmente agitati sul levante. Fino a molto agitati in serata al largo. Temperature: in calo. Costa: min 6/11°C, max 10/14°C; interno: min -3/+6°C, max +4/10°C (fondovalle/collina).

MARTEDì 17 GENNAIO: burrasca di Libeccio al largo con mareggiata annessa. Molte nubi sparse con bassa probabilità per delle precipitazioni sul levante, nevose sopra gli 800m di quota.

Venti: forti o di burrasca da sud-ovest al largo. Dal pomeriggio moderati da nord tra Genova e Savona. Mari: agitato, fino a molto agitato al largo. Temperature: in diminuzione.

MERCOLEDì 18 GENNAIO: Variabilità ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie. Ancora mare agitato ma in calo. [Situazione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]