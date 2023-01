Liguria. Cambiano le correnti e si dispongono dai quadranti meridionale, questo porta a un aumento di nubi basse, di tipo marittimo, ma senza precipitazioni. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 30 gennaio, al mattino cielo generalmente poco sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata stratificazioni medio-alte interesseranno gradualmente tutta la regione, mentre sulle coste del centro-levante compariranno le prime nubi basse. Nel pomeriggio nubi basse più compatte sul centro-levante ma generalmente senza precipitazioni. Tempo più soleggiato a ponente e nelle zone interne ma sempre con nubi alte in transito. Venti tra deboli e moderati da sud-est sul centro-levante e da nord-est a ponente. Rinforzi da ovest/sud-ovest al largo. Mare da poco mosso a mosso a levante sotto costa. Poco mosso a ponente. Da mosso fino a molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio, al largo. Le temperature sono in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 2 e 14 gradi, nell’interno tra -5 e 9.

Domani, martedì 31 gennaio, ancora qualche addensamento innocuo sul centro-levante tra nottata e prima mattinata. Poi migliora con solamente il transito di alcune velature. Verso la tarda serata potrebbero ricomparire delle nubi basse innocue lungo le coste del centro-levante.

Per mercoledì 1 febbraio è atteso un ritorno delle nubi basse, più compatte lungo le coste del centro-levante ma senza precipitazioni se non isolate e brevi pioviggini. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi.