Liguria. Una rimonta anticiclonica, questa volta con i massimi di pressione ad ovest del continente, determina condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, prima del transito di un rapido cavetto d’onda previsto per mercoledì.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 10 gennaio avremo al mattino cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, a parte qualche innocuo passaggio di velature.

Venti al mattino tesi da nord-ovest su gran parte della regione, in indebolimento nel corso del pomeriggio. Mare mosso o molto mosso a levante. Moto ondoso in graduale calo. Temperature in generale aumento: sulla costa minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 15 e 20 gradi; all’interno minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 11 e 16 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 11 gennaio avremo al mattino cielo sereno o al più velato. Aumento della nuvolosità soprattutto sul settore centro-orientale a partire dalla tarda mattinata.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare al mattino poco mosso con moto ondoso in graduale aumento. Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature sempre molto superiori rispetto alla media stagionale.