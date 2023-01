Liguria. Una debole perturbazione approccia l’arco alpino inducendo un temporaneo aumento della nuvolosità sulla nostra regione. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nel corso della mattinata si verificherà un aumento della nuvolosità costiera sul settore centro-orientale; nel pomeriggio non si escludono isolate e deboli precipitazioni sullo spezzino: soleggiato con velature su imperiese e savonese.

Venti inizialmente deboli a carattere di brezza; si impostano dal pomeriggio moderati al largo in rotazione ciclonica. Mare mosso per onda lunga da Sud-Ovest.

Temperature in aumento le minime sulla costa (tra +8 e +13° C), in calo nell’interno (tra -4 e +6°C). Generale diminuzione dei valori massimi sulla costa tra +12 e +16° C, nell’interno tra +9 e +12° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 12 gennaio, ampie schiarite al mattino, nuovo aumento della nuvolosità entro sera sul settore centrale. Venti a regime di brezza. Il mare rimane mosso a Levante per onda lunga da libeccio. Temperature in ripresa le massime sulla Riviera di Levante.

Venerdì 13 gennaio libecciata al largo, mare localmente agitato. Nubi concentrate a Levante, soleggiato sul resto della regione; condizioni meteo-marine impegnative.