Liguria. Nonostante la presenza di un campo di alta pressione, persiste una circolazione umida e mite nei bassi strati che rinnova annuvolamenti e precipitazioni su alcune aree della nostra regione; mercoledì maggiori chance di avere momenti soleggiati. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: coperto su tutti i settori; precipitazioni concentrate essenzialmente tra il savonese di levante e il genovesato occidentale, specialmente nelle zone interne dove potranno risultare più diffuse ed abbondanti. Altrove in prevalenza asciutto; dal pomeriggio parziali aperture su estremo ponente e tendenza generale all’attenuazione dei fenomeni.

Venti: fino al mattino forti al largo da scirocco, da est-nordest a ovest di Capo Mele, si attenueranno dal pomeriggio. Mari: generalmente mosso, localmente molto mosso al mattino la parte occidentale del golfo di Genova. Temperature: in calo nell’interno, in particolare alle quote appenniniche. Costa: min 12/14°C, max 14/17°C; interno: min +6/+12°C, max +9/15°C (fondovalle/collina)

MERCOLEDì 4 GENNAIO: al mattino schiarite che dovrebbero interessare buona parte della fascia costiera, ma a seguire nuovi annuvolamenti in sviluppo sul settore centro-orientale in ulteriore intensificazione dalla sera, non si esclude qualche isolata pioviggine su genovese in chiusura di giornata.

Venti: inizialmente settentrionali moderati / tesi sul Golfo, tendenti a divenire deboli e variabili. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in nuovo aumento nell’interno ed in quota. Minime in calo a fondovalle e sulla costa.

GIOVEDì 5 GANNIO: tra la notte ed il mattino addensamenti compatti sul settore centrale con precipitazioni più probabili e diffuse sul genovesato occidentale; attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Sempre mite. [Seguire i prossimi aggiornamenti]