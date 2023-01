Mes, Rossetti (Pd) attacca Toti: “Prima boccia la nostra proposta, ora la chiede al governo”

Liguria. “Toti faccia pace con sé stesso sul Mes: perché, ci fa piacere che oggi abbia cambiato idea e chieda al governo di utilizzare quelle risorse per il personale sanitario, ma a dicembre, insieme alla sua maggioranza in consiglio regionale, ha bocciato la mia proposta e del Gruppo PD di chiedere immediatamente al governo Meloni di usufruire del Mes”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo le dichiarazioni di Toti sul Mes, ricordando l’ordine del giorno presentato a dicembre in consiglio e bocciato dalla maggioranza.

“Di fronte a un sistema sanitario nazionale in ginocchio e ai tagli che la sanità subirà nei prossimi anni, con stimati circa 5,6 miliardi in meno rispetto al fabbisogno, la ratifica del trattato del Mes è quanto mai necessaria e indispensabile, perché si potrebbero trarre per la sanità italiana 36 miliardi a un tasso pari quasi a zero, che aiuterebbero a incrementare i servizi, aumentare i salari dei professionisti e ammodernare le strutture sanitarie. L’intervento nei confronti del governo sarebbe più incisivo se sostenuto dall’intera assemblea regionale”, conclude Rossetti