Marco Scajola al convegno “Uno sguardo dal ponte: la Psicologia dell’emergenza da Genova all’Asia Centrale”

Liguria. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato, in qualità di psicologo clinico e psicoterapeuta, al convegno “Uno sguardo dal ponte: la psicologia dell’emergenza da Genova all’Asia Centrale”, evento organizzato dal Centro Clinico San Giorgio di Genova e dalla SITCC (Società Italiana terapia Comportamentale e Cognitiva).

Sono intervenuti diversi esperti, si è affrontato il tema dei risvolti psicologici nella popolazione coinvolta in eventi drammatici e catastrofici.

“Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questo importante momento di approfondimento. Con diversi colleghi, ci siamo confrontati in un focus sulla Psicologia dell’emergenza. I terribili giorni del crollo del Ponte Morandi, la tristezza, la paura, la rabbia, vissuti che hanno coinvolto un intera comunità. Il grande lavoro svolto, un dramma per Genova e per l’intera Liguria, che è diventato emblema della forza e del coraggio della nostra gente”, ha affermato Marco Scajola.