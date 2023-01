Manfredi segna ancora al Bragno e regala un punto alla Carcarese: “Abbiamo lottato fino alla fine, non meritavamo di perdere”

Carcare. Due reti fin qui per il difensore della Carcarese Davide Manfredi, entrambe realizzate nel derby con il Bragno. Ma se il gol all’andata è servito a poco, quello di questa domenica è stato molto importante: ha permesso infatti ai biancorossi di uscire dal Corrent con un punto.

Un pari (1-1) arrivato allo scadere, nonostante le occasioni create dai padroni di casa, soprattutto nel primo tempo. Errori che la squadra di Chiarlone ha pagato nella ripresa, quando il Bragno, molto più concreto, alla prima occasione utile, ha trovato il vantaggio con l’incornata di Martin Puglia sugli sviluppi di un corner. E se la partita fino all’ultimo sembrava potesse avere esito positivo per i biancoverdi, nonostante la reazione della Carcarese, così non è stato. Sempre su una palla inattiva è infatti arrivato il pareggio, pochi secondi prima del fischio finale.

A firmarlo, come detto, il centrale Manfredi. “Sicuramente è un gol pesante – commenta – non meritavamo di perdere”. E poi ammette: “Avremmo voluto i tre punti, abbiamo lottato fino alla fine, purtroppo è arrivato un punto solo ma va bene così, perché abbiamo dato tutto e per fortuna non abbiamo perso”.

Soddisfazione mista ad amarezza si legge nei volti al termine della partita, considerando le occasioni sprecate dai biancorossi: “Dovremmo essere un po’ più lucidi davanti – afferma Manfredi -, noi costruiamo sempre molto, ma vanno sempre gli altri in vantaggio. Da questo derby ci prendiamo la prestazione e la grinta che abbiamo messo in campo e guardiamo subito alla prossima partita”.

La Carcarese sarà impegnata già domani (mercoledì 11 gennaio), nel recupero della 15° giornata di campionato rinviata causa neve. A farle visita, alle 20:30 al Corrent, la Praese, alla quale Manfredi lancia il guanto di sfida: “È una delle squadre più forti del girone, ma parlerà il campo – dice – Qui può venire chiunque, noi ci giocheremo la partita e possiamo vincere con tutti”.