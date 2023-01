Maltempo: in Liguria attese mareggiata intensa e burrasca forte, neve nell’entroterra

Liguria. La settimana che inizia oggi è di stampo invernale, e presenta subito fenomeni meteo a cui prestare attenzione. Arpal ha emesso l’avviso metereologico per mareggiata intensa e burrasca forte.

In particolare, la mareggiata di libeccio che interesserà le nostre coste vivrà diverse fasi successive: oggi il mare sarà in rapido aumento fino ad agitato, localmente molto agitato sul centro-levante, diventando mareggiata intensa tra pomeriggio e sera su centro levante con un periodo – l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra – di 8-9 secondi.

Domani, martedì 17, ancora mareggiate diffuse e intense su tutte le coste: dal pomeriggio avremo un nuovo rapido e deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato per onda lunga sempre da sud-ovest, con periodo di 11-12 secondi.

La parte centrale di oggi sarà interessata anche da venti da sud-ovest di burrasca con raffiche fino a burrasca forte su capi esposti e località costiere di ponente e spezzino (80-90 km/h), burrasca sul genovesato e il relativo entroterra (70-80 km/h) con valori >100 km/h sui crinali, 40-50 km/h sull’entroterra del ponente. Tra pomeriggio e sera, piogge sparse e rovesci con bassa probabilità di temporali forti su centro levante e cumulate significative sullo spezzino.

Domani deboli spolverate nevose nell’entroterra del genovese e del levante e della parte ovest dell’entroterra savonese (oltre 200 m-300 m), oltre 300 m-400 m sull’interno del genovese, oltre 800 m-900 m (localmente a quote inferiori) su parte orientale ponente e levante. Venti meridionali, forti su capi esposti di A e su C (50-60 km/h) in attenuazione, dal pomeriggio, forti e rafficati da nord su B (50-60 km/h).

Continua il calo delle temperature, con lo zero termico destinato ad abbassarsi ancora nei prossimi giorni.