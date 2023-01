Maltempo, burrasca forte attesa sul ponente: Arpal emana allerta meteo per il vento

Liguria. Arpal ha emesso l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte domani (lunedì 16 gennaio) per il ponente. Emesso anche avviso meteorologico per mareggiata intensa per le coste di Levante.

La modellistica previsionale segnala, già a partire dalla serata di oggi, domenica 15 gennaio, un aumento del moto ondoso, fino a molto mosso, lungo le coste di Levante.

Domani, lunedì 16, il deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali porterà il mare fino ad agitato con mareggiate che interesseranno tutte le coste ma che saranno intense su quelle di Levante (periodo, ovvero tempo che intercorre tra la cresta di un’onda e la successiva, di 8-9 secondi).

Tornando al vento, sarà di burrasca sul centro Levante e di burrasca forte sui capi esposti di Ponente (zona A).

Questi fenomeni saranno legati al transito di un fronte in ingresso dal pomeriggio, che provocherà rovesci e temporali sul Centro-Levante, (segnalata una bassa probabilità di temporali forti su B, C, E).

A precederlo, oggi, un altro fronte atlantico che porterà piogge da sparse a diffuse in particolare sul Levante, con possibili temporali tra il pomeriggio e la sera.

Da segnalare infine, il sensibile calo delle temperature atteso da martedì; il freddo sarà la caratteristica della settimana, e proprio martedì sono attese precipitazioni nevose anche a quote basse sui versanti padani di Ponente, sulla parte più occidentale di quelli di Levante e nelle zone interne del settore centrale. Previste anche mareggiate diffuse con periodo più elevato. Una situazione che andrà seguita con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

OGGI (DOMENICA 15 GENNAIO): piogge da sparse a diffuse su C con cumulate areali significative, puntualmente fino ad elevate; intensità debole o al più moderata. Possibili temporali generalmente moderati, tuttavia non è esclusa una bassa probabilità di temporali forti su C. Venti di libeccio in rinforzo su C e su capi esposti di A con raffiche fino a forti su C (50-60 km/h), moderati su AB (40-50 km/h); valori superiori sui rilievi. In serata ingresso di venti da nord su AB con raffiche fino a forti, 50-60 km/h. Mare in aumento fino a molto mosso su C per onda viva da SW.

LUNEDì 16 GENNAIO: al pomeriggio piogge sparse e rovesci su BCE con cumulate significative su C ed intensità al più moderata. Bassa probabilità di temporali forti su BCE. In mattinata rapido e deciso rinforzo dei venti da SW fino a burrasca forte su capi esposti e località costiere di A (80-90 km/h), burrasca su BCE (70-80 km/h) forti su D (50-60 km/h). Attenuazione in serata. Mare in rapido aumento fino ad agitato, localmente molto agitato su parte meridionale di C. Mareggiate di libeccio su tutti i settori, localmente intense in serata su C (periodo 8-9 sec.)

MARTEDì 17 GENNAIO: Dopo una pausa notturna piogge sparse, al più moderate, in particolare su Centro- Levante. Zero termico in calo con deboli precipitazioni che assumeranno carattere nevoso anche a quote basse su zone D, parte occidentale di E e su B interno, oltre 800-900 m su parte orientale di E e su C interno. Venti forti da SW su AC (50-60 km/h) e rilievi di E, moderati 40-50 km/h settentrionali su B. Mare agitato con mareggiate diffuse per onda lunga di libeccio su ABC, periodo 8-9 sec., in aumento fino a 11-12 sec. in serata. Seguire prossimi aggiornamenti.