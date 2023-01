Lutto nel commercio savonese: morto Oscar Franco, titolare de “La Coloniale” di Villapiana

Savona. Oscar Franco, 88 anni, titolare della Coloniale di via San Lorenzo, negozio storico e punto di riferimento per tutto il quartiere, è mancato serenamente ieri sera, lunedì 23 gennaio.

Commerciante molto noto in città, Oscar Franco ha sempre fatto di tutto per mantenere il quartiere vivo e allegro. Fondatore e presidente del Consorzio dei Commercianti e Artigiani di Villapiana, ha organizzato moltissime manifestazioni rivolte al quartiere: tra queste ricordiamo il “Festival di Villapiana“, partito con i soli giovedi di Luglio fino ad arrivare a una decina di serate a base di musica e intrattenimento; il “concorso” di bellezza e simpatia di “Miss e Mister Villapiana”; lo “Zecchino d’Oscar“, manifestazione canora dedicata ai più piccoli; il “Carnevale di Villapiana” tornato, grazie a lui, a percorrere le vie del quartiere; e “Natale in Villapiana“, con i balconi e le vetrine addobbate.

Da ricordare anche l’iniziativa dei “balunetti” per la ricorrenza della festa della Madonna. Ma soprattutto, da appassionato d’arte quale era, “Arte in Villapiana“, prestigiosa mostra d’arte a cui hanno partecipato importanti nomi del campo artistico.

Lascia la moglie Pia, i figli Patrizia e Alessandro e i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì 26 alle 10 nella parrocchia di San Francesco in piazza Bologna.