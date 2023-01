Lutto in Questura: è morta Rosalba Garello, ha guidato per oltre 10 anni la Squadra Mobile di Savona

Savona. Lutto in Questura a Savona: è scomparsa Rosalba Garello, vice questore della Polizia di Stato, ex dirigente della Squadra Mobile e figura cardine, stimata e ben voluta in tutto il savonese.

È mancata nella notte appena trascorsa, all’età di 57 anni, dopo aver lottato per mesi contro un brutto male.

Laureata in Giurisprudenza e sposata con il commissario capo Sergio Felici, dirigente della Squadra Volante, lascia due figli, Marco e Eleonora, entrambi studenti universitari, oltre alla mamma ed una sorella.

Era entrata in Polizia come ispettore a marzo 1994. Dopo il corso di polizia era stata assegnata alla Questura di Milano, dove aveva lavorato presso la Squadra Mobile, occupandosi principalmente di criminalità organizzata.

Nel 1996 il trasferimento a Roma, al Servizio Centrale Operativo, dove era rimasta fino al 1999 per poi frequentare il corso da commissario. E, subito dopo, il trasferimento a Savona. Nella Città della Torretta ha diretto diversi uffici: prima le volanti, poi il personale, e dal 2009 è stata dirigente della Squadra Mobile fino a febbraio scorso, quando ha assunto l’incarico di dirigente dell’Anticrimine.

Lo scorso 29 giugno 2021, fu premiata con un riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno destinato ad alcuni “poliziotti distinti per la propria attività professionale”: Garello ottenne una lode “per le capacità professionali dimostrate nel corso dell’operazione di Polizia Giudiziaria, che aveva consentito di disarticolare un sodalizio appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso operante in varie località della penisola”.

Di seguito, il messaggio di cordoglio del Questore di Savona Alessandra Simone: “La perdita di Rosalba Garello ci lascia affranti. Ho avuto modo di apprezzare le qualità professionali e umane di Rosalba che è stata un’ottima investigatrice quando ha diretto la Squadra Mobile e, in questo ultimo periodo, un’eccellente Dirigente della Divisione Anticrimine specializzandosi nel contrasto alla violenza di genere, arrivando a raggiungere risultati prestigiosi proprio grazie alle sue capacità professionali e soprattutto umane. Una persona preparata, disponibile, un punto di riferimento per tutti. Il mio sentimento di vicinanza va alla famiglia, ai figli e al marito ai quali mi unisco nel cordoglio. Tutto il personale della Questura, tutti i colleghi che in questi anni hanno lavorato con lei, sono costernati da questa notizia che noi tutti non avremmo mai voluto ricevere“.

Alla famiglia di Rosalba Garello e alla Questura di Savona vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di IVG.it e Genova24.it.