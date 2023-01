L’Osa: “Dalla Regione ennesima legge cartuccia a favore dei cacciatori”

Savona. “L’ennesima legge-cartuccia a favore dei cacciatori è stata approvata dalla Regione Liguria. La norma permette, a persone sprovviste di porto d’armi per uso di caccia, di unirsi a cacciatori, in qualità di ‘osservatori, accompagnatori o conduttori di cani'”. A dirlo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

Secondo l’associazione “una innovazione che, come ormai spesso accade in Liguria infrange, le norme nazionali sovraordinate e consente il ritorno a caccia di persone che, avendone violato le nome ed avendo quindi il porto d’armi sospeso o ritirato, possono accompagnare amici o parenti muniti di licenza di caccia; e, in aperta campagna e lontano da occhi indiscreti, usare l’arma dell’amico o parente; e a ciò aggiungasi che nel frattempo le Regioni hanno quasi azzerato la vigilanza sull’attività venatoria e che la presenza di ‘accompagnatori’ in zona di caccia aumenterà il rischio di incidenti gravi e mortali, come se non bastassero le decine di morti che si verificano ogni anno”.

“Una innovazione quindi – proseguono -, contro animali selvatici, ambiente e stragrande maggioranza degli italiani contari alla caccia che, con i ministeri competenti in mano a ministri filo-caccia, difficilmente sarà impugnata per illegittimità davanti alla Corte Costituzionale, come hanno fatto spesso e vincenti i governi precedenti. Un imbarbarimento che fa il paio alla nuovissima norma che consente di sparare ai selvatici in centri abitati e parchi”.

“Continua infine la telenovela della peste suina, con sindaci, contadini e politici che chiedono di effettuare il ‘depopolamento’ dei cinghiali con la caccia, ben sapendo che questa attività da un lato incrementa la crescita numerica degli animali e, dall’altro, li spaventa ed incrementa quindi la loro mobilità e, di conseguenza, la diffusione della malattia”.