L’Oroscopo di Mara: dall’Ariete ai Pesci ecco cosa dicono le stelle per il 2023

Provincia. Anno nuovo, “telefonata”nuova. Il podcast di IVG – condotto dal giornalista della redazione Nicola Seppone – torna con uno speciale appuntamento dedicato all’Oroscopo 2023.

Mara, ospite del primo episodio dell’anno e storica penna “delle stelle” de “Il Vostro Giornale”, passa in rassegna tutti i segni dando ai lettori – e agli ascoltatori del podcast- una panoramica completa su amore, salute, lavoro e fortuna.

Per chi, oltre a leggere questo articolo, deciderà di ascoltare l’episodio, in sinossi potrà trovare il minuto preciso in cui vengono affrontati i vari segni. Un elenco che, per comodità, vi lasciamo anche qui di seguito:

Ariete 10.25

Toro 17.42

Gemelli 22.38

Cancro 28.18

Leone 33.48

Vergine 38.09

Bilancia 43.22

Scorpione 48.55

Sagittario 54.51

Capricorno 1h 26 secondi

Aquario 1h 6 min e 32 secondi

Pesci 1h 12 min e 6 secondi

ARIETE

PRETENDERE IL MEGLIO DA GIOVE!…Troppo spesso, recentemente, ti sei ritrovato a gestire questioni materiali, negli ultimi due anni per di più hai dovuto mettere a posto conti in sospeso e risolvere problemi famigliari. Ora sei pronto per pensare, e cercare nuove soddisfazioni, il 20 dicembre scorso Giove, è tornato in Ariete, dedicando a tutti i nati nel primo Segno Zodiacale la giusta attenzione, da sfruttare al meglio entro maggio. Nella maggior parte dei casi il Transito reca con sé soddisfazioni e belle occasioni. Controindicazioni? Un possibile aumento di peso, consigliata una accurata visita dentistica, qualche coinvolgimento burocratico, legale, fiscale: rischi che vale la pena di prevenire saggiamente con un controllo attento della contabilità finanziaria, personale, di famiglia, senza lasciare nulla al caso, con estrema cura. Nettuno in Pesci, i nati dopo il 15 aprile possono risentirne con qualche fantasia di troppo, è meglio usino cautela con i farmaci, e distiunguano con cura tra realtà e illusioni, evitando di alimentare paure e timori infondati. Urano è da tempo in Toro, movimenta il settore finanziario, coadiuvato dall’ottimo Giove, a partire da maggio. E’ specialista in sorprese, anche positive, ma consiglia di non dormire sugli allori e di non perdere di vista ciò che conta. Evitare generosità eccessive è consigliabile, puntando su un saggio risparmio, più che in passato. Saturno, il 7 marzo si trasferisce in Pesci, nel Dodicesimo campo, attirando l’attenzione sull’ufficio, restauri di casa e fisici, soprattutto per i nati di marzo.E’ un anno in crescendo, ma ci sarà un periodo che richiederà attenzione dalla fine di agosto alla metà di ottobre, Marte signore dell’Ariete, sarà opposto dalla Bilancia, con invito inevitabile alla prudenza. Potremmo definirlo il lasso di tempo più fastidioso, ma anche il più liberatorio! Se ci sono delle situazioni o delle persone che non tolleri più, sentirai il bisogno di darci un taglio. Dovrai dimostrare il tuo valore, il tuo coraggio, anche una certa capacità diplomatica che spesso dimentichi. Veniamo ora ai sentimenti: Venere sarà in Ariete tra fine marzo e aprile; la presenza concomitante di Giove e del Sole Arietino può rendere il periodo scintillante, con innamoramenti, colpi di fulmine, gioia di vivere! Più tardi sarà amichevole, dal Leone, dai primi di giugno fino ai primi di ottobre, eccezionale! L’anno si chiude lontano dalle provocazioni e dalle tensioni dei mesi autunnali, saprà guidarti verso un 2024 di buona energia, una carica di speranza arriverà proprio tra sabato 30 e domenica 31 dicembre, quando Luna, Mercurio, Venere e Marte saranno dalla tua. CONSIGLIO STELLARE: Cogliere l’attimo fuggente, dopo avere riflettuto contando fino a 10, aggirando l’impulsività. Proteggere la testa dal freddo, prevenendo sinusiti e dolori cervicali.

TORO

UN TANGO MALANDRINO CON URANO E GIOVE…portatore di eventi interessanti! Plutone, nel Segno amico del Capricorno, fin dal lontano 2008, nel 2023 cercherà di fuggire in Acquario, ma ci riuscirà solo tra fine marzo e inizio giugno. Nettuno è collaborativo anch’esso dal Segno amico dei Pesci, si tratta di amicizie non banali, originali e artistiche, e di segnali favorevoli circa i redditi da lovoro, settore da sempre significativo per coloro che hanno visto la luce in Toro. Urano dal 2019 è in marcia proprio in questo segno, capace di dare sprint e spingere verso scelte innovative, anche improvvise e sorprendenti. Saturno è stato scomodo nell’ultimo periodo, in Quadratura dall’Acquario. Fa piacere segnalare che dal 7 marzo sarà in Pesci, altro sestile armonioso. Vi spingerà a selezionare con cura amicizie e alleanze, eliminando ingombranti rami secchi, e facendo così spazio a nuovi rapporti e relazioni, decisamente più favorevoli. Il bello viene da Giove, che dopo 12 anni, puntuale come un orologio svizzero, bussa alla porta del Toro, esattamente il 16 maggio, e vi resterà fino a fine maggio 2024. Il suo passaggio potrà dare buoni frutti, attenzione agli aumenti di peso, così come è utile controllare bene finanze, fisco e burocrazia. Giove formerà un bellissimo aspetto con Marte dal 10 luglio, proprio l’estate permetterà di portare avanti un grande progetto. Per quanto riguarda i sentimenti, un lungo transito dissonante di Venere, che partirà il 5 giugno e finirà il 9 ottobre indica invece che solo le storie più forti proseguiranno. Il nuovo anno libera dalle abitudini, dai disagi, dalle incertezze, ti sentirai diverso dentro e fuori. Finale in bellezza per le prime tre settimane di dicembre, adatte per viaggi e nuove iniziative, guardando con curiosita al 2024! CONSIGLIO STELLARE… attendere l’arrivo di Giove in maggio per programmare nuovi cammini, all’insegna della sfida!

GEMELLI

NON CI SARANNO OCCASIONI PER ANNOIARSI!…il 2023 si distinguerà per molteplici eventi, e alcuni cambiamenti inevitabili, utili per impostare un nuovo stile di vita. Plutone farà tra fine marzo e inizio giugno un primo passaggio in Acquario, i nati all’inizio dei Gemelli ne avvertiranno già l’effetto favorevole. Nettuno, in Pesci, continuerà la sua danza nel Decimo campo, colorando le aspettative professionali, a volte contrastanti, ma sempre fonte di isperazione. Urano taurino da tempo viaggia sul Dodicesimo Campo, suggerisce di non distrarsi circa salute e forma fisica. Rende complesso il cammino informatico, attraverso rapporti di lavoro meno facili del solito e un quotidiano a volte assilante, che sollecita anche troppo il sistema nervoso. Saturno in Pesci dal 7 marzo, prospetta cambiamenti di lavoro, per qualcuno anche la pensione, per altri una maggiore assunzione di responsabilità. Con qualche stress decisionale per i nati di maggio, che ne sono immediatamente coinvolti. Giove in una prima fase in Ariete, potrà favorire tutti i nati nel Segno, con buone soddisfazioni nel campo delle amicizie e alleanze. Più tardi dal 16 maggio sarà in Toro, affiancandosi a Urano; inizierà allora una forte spinta per la comunicazione, la pubblicazione di testi, anche in rete, una maggiore partecipazione ai social, per chi lo desidera, e la coltiva. Il fegato, i reni andranno monitorati, evitando diete poco riflessive e dormendo il giusto. Attenzione a sottovalutare critiche personali ed eccessi di stanchezza. Impegnativo il periodo tra ottobre e novembre nel quotidiano, cautele consigliate tra fine novembre e tutto dicembre a causa dell’ostilità di Marte dal Sagittario. Conviene quindi anticipare le mosse. In amore…chi smette di sognare smette di crescere! Il CONSIGLIO… fare ma non strafare, evitando stress e accumulo di impegni, selezionando con cura l’agenda giornaliera!

CANCRO

IL PASSATO COME TRAMPOLINO DI LANCIO NEL FUTURO… gli ultimi anni, obbiettivamente, non sono stati facili per i nati nel quarto Segno zodiacale. Il 2023 nasconde sorprese positive, capaci di migliorare la qualità della vita, archiviando il passato recente. La prima è l’uscita di Lilith Luna Nera dal Cancro, che avverrà l’8 gennaio, con sollievo dei nati di luglio, e per tutti, in generale. Plutone è alla fine del suo viaggio in Capricorno, si esercita in una nuova parentesi in Acquario, fruttuosa per nuovi progetti, contando su una maggiore libertà di azione. Nettuno alimenta creatività e soluzioni fantasiose di problemi giacenti, che si avviano verso scelte definitive. Anche Urano è favorevole, attraverso un bel Sestile dal Segno del Toro, indizio di potenziali cambiamenti nell’ambito di amicizie e alleanze, e di un miglioramento nel campo informatico. Saturno, neutrale fino al 7 marzo 2023, farà il suo ingresso nel Segno amico dei Pesci, con garanzia di buon supporto per due anni e mezzo. Potranno derivarne iniziative in differenti settori della vita, con maggiore stabilità, dopo le complicanze planetarie degli ultimi anni. Giove, dapprima in Ariete, nel Decimo Campo, potrebbe dare una spinta circa le scelte professionali, anche di tipo autonomo. Da maggio sarà più protettivo, con nuovi alleati e sponsor, ivi inclusi possibili ritocchi finanziari circa i cespiti di guadagno. Se vi sono pendenze legali la seconda metà dell’anno sarà migliore della prima, ma bisogna agire con strategia fin dai primi mesi. Marte in Gemelli fino al 25 marzo, può provocare stress diffuso nel quotidiano e nell’impostazione di casa, famiglia, lavoro. Impegnativi settembre e le prime due settimane di ottobre, recupero vivace di energie dal 12 ottobre al 24 novembre. Fine d’anno impegnativa, le energie andranno dosate con cura. In amore…inizia una fase che riporta in auge la tua emotività! IL CONSIGLIO..preparare con cura i programmi di vita, con la consapevolezza che si va verso un futuro più appagante!

LEONE

UNA FORESTA AFFASCINANTE, A VOLTE INSIDIOSA… la prima bella notizia riguarda la fine delle ostilità saturnine dall’Acquario, il 7 marzo 2023. Saturno si trova ora nell’Ottavo Campo, ammonisce verso una saggia amministrazione di denaro e risorse, anche per quanto riguarda il fututo. Meno favorevole l’arrivo di Lilith Luna Nera in Leone, previsto per l’8 gennaio. Resterà nel Segno per 9 mesi, consiglia prudenza nell’esporsi e umiltà nei rapporti personali e sociali. Plutone consiglia di non trascurare i contributi pensionistici e di reddito. Urano da tempo è fastidioso, con la sua Quadratura nel Decimo Campo, che può creare intoppi e rallentamenti nei progetti professionali e di carriera, con colpi di scena da saper prevenire curando alleanze e amicizie che contano, Il suo tansito consiglia, inoltre, di usare cautela nella guida e tecnologia, evitando distrazioni e superficialità. Giove, favorevole tra gennaio e maggio dal Segno amico dell’Ariete, potrebbe più tardi nella sua posizione accanto a Urano in Toro, favorire un nuovo corso di lavoro, e miglioramenti nei guadagni relativi, pur restando una certa imprevedibilità di fondo, da non sottovalutare. Marte da Gennaio favorevole, dal 25 marzo in Cancro richiede cautela nel lavoro e nella salute, suggerendo di non lasciarsi trascinare in imprese impegnative. Intenso il periodo tra il 20 maggio e il 9 luglio, danzando il Pianeta in Leone. La parentesi in Scorpione dal 12 ottobre al 23 novembre pone cautela nelle iniziative da prendere. L’anno si chiude in bellezza con Marte in Sagittario, buone iniziative, progetti di lavoro e di viaggio verso luoghi di delizia. In amore… agisci e poni rimedio per tempo!!! IL CONSIGLIO… riflettere attentamente prima di agire, evitando di lasciarsi coinvolgere dai facili entusiasmi!

VERGINE

CON MERCURIO, NAVIGATORE CELESTIALE… sappiamo che Mercurio governa il Segno della Vergine. Nel 2023 si soffermerà a lungo nei Segni di Terra, dapprina in Capricorno, tra gennaio e febbraio, poi in Toro, tra i primi di aprile e il 10 giugno, e per finire in Vergine, da fine luglio alla prima settimana di ottobre. Oltre a un ultimo passaggio in Capricorno nel successivo dicembre. Evento non frequente e come tale vero privilegio! Plutone prosegue il suo soggiorno in Capricorno, con nuovi progetti e iniziative da imbastire oggi, e realizzare nei prossimi anni, con cura e dedizione. Nettuno, si oppone alla Vergine fin dal lontano 2012. Personalmente ritengo che la sua azione non sia stata nociva, al contrario abbia stimolato fantasia, creatività, quel lieve distacco dalla realtà che aiuta a sognare anche i più razionali e concreti. Unico ammonimento; prudenza nella scelta dei farmaci, medicamenti, nel caso anestesie. Urano è preziosamente alleato, di aiuto per il web, la tecnologia e per scelte professionali indipendenti. Ispira una creatività mirata e pregevole, unita a maggiore flessibilità, dati gli imprevisti alimentati dal Pianeta. Meno favorevole Saturno, che dal 7 marzo sarà a 180° dalla Vergine, in Pesci, creando qualche freno. La salute andrà seguita con maggiore cura rispetto al passato, con egoismo ragionato. Giove, in Ariete fino alla terza settimana di maggio nell’Ottavo Campo, consentirà svilutto e riscossione di eventuali eredità, cespiti, rimborsi assicurativi. Più tardi, in Toro, garantirà insieme a Urano, un felice supporto organizzativo, giudiziario, finanziario, con effetti durevoli. Marte in Gemelli non è entusiasmante, tra gennaio e il 25 marzo. Il quatidiano e il lavoro sono impegnativi. Prosegue in Cancro fino alla terza settimana di maggio, suggerendo chiarezza nelle amicizie e alleanze. Lo spostamento in Leone chiede cautela, trattandosi del Dodicesimo Campo: meglio non disperdere energie fino al 10 luglio, quando arriva in Vergine, sarà difficile riposare, ma ne varrà la pena! Maggiore calma da fine agosto. Più frenante dal Sagittario dal 24 novembre a fine anno, periodo da dedicare a casa e famiglia. In amore…libera le tue emozioni, nutrire il lato emotivo e sensibile della propria esistenza sarà la cosa giusta da fare! IL CONSIGLIO… mantenere intatta la fiducia in sè stessi. Seguire una dieta mirata al buon funzionamento dell’intestino!

BILANCIA

ALLA RICERCA DEL TANTO SOSPIRATO EQUILIBRIO!… Un primo esempio è dato da Plutone, in Capricorno dal 2008, pronto finalmente a tuffarsi nella nuova avventura acquariana, una sorta di prova generale tra fine marzo e fine giugno. Sarà amico dal 2024 al successivo 2044, si parla di potere e fortuna. Vale dunque la pena di pazientare ancora un poco e prepararsi a cambiamenti molti significativi! Nettuno, a sua volta, naviga da tempo nel Sesto Campo: ha reso il quotidiano meno chiaro e definitivo, trasmettendo noie di salute a volte difficili da individuare. Nel 2023 coinvolgerà soprattutto i nati a fine Segno che devono seguire percorsi mirati al benessere e alla serenità. Urano si aggira nell’Ottavo Campo, scombinando un pò le aspettative pensionistiche, assicurative o circa eredità. Conviene riflettere sugli investimenti. Saturno positivo dall’Acquario, conclude i suoi buoni uffici ai primi di marzo, quando si sposta in Pesci, attirando l’attenzione sull’organizzazione della vita quotidiana. Giove contrastante dall’inizio dell’anno dal Segno opposto dell’Ariete, suggerisce attenzione a progetti di unione e nuove società. Sarà più favorevole a partire dal 16 maggio, avvicinandosi a Urano e rendendo meno complicato l’effetto dell’imprevedibile Pianeta. Situazioni dubbiose potrebbero risolversi, anche in campo giudiziario. Marte è molto favorevole dal 1° gennaio al 25 marzo, nel suo soggiorno in Gemelli. Subito dopo, in Cancro, potrà ispirare progetti di lavoro, entro il 20 maggio. Complesso il periodo tra il 10 luglio e fine agosto, con Marte in Vergine; cercare parentesi di vacanza ricostituenti è fondamentale, per affrontare al meglio le sfide dal 27 agosto all’11 ottobre, quando il Pianeta sarà in Bilancia, chiedendo un cospicuo dispendio di risorse, con relativo stress. La fase successiva in Scorpione decisamente meglio, metterà a fuoco questioni finanziare fino al 24 novembre. L’anno si conclude con Marte in Sagittario, progetti di studio, comunicazione e brevi viaggi. In amore… il 2023 regala la capacità di essere autonomi, di non dipendere dalle emozioni altrui. Superare le paure dell’abbandono in amore e non solo!!! IL CONSIGLIO…non avere fretta, negli anni a venire si prospettano transiti molto incoraggianti, che meritano l’attesa!

SCORPIONE

SIETE PRONTI PER NUOVE GUERRE STELLARI?….iniziamo con Plutone, che nel 2023 sarà ancora favorevole ai nati di fine Segno, ma sperimenterà tra fine marzo e inizio di giugno un primo tour acquariano. E’ solo un modesto segnale, che consiglia agli amici Scorpione di anticipare le mosse circa studi e comunicazione, così come tutto ciò che attende da tempo di essere completato. Si prosegue con Nettuno, paladino e ispiratore dal Segno amico dei Pesci, romantico in amore, fantasioso suggeritore di soluzioni sorprendenti nella vita di ogni giorno. Meno facile l’impatto con Urano, quest’anno si dedica ai nati attorno al 10/13 novembre, creando eventi improvvisi e inattesi, da non sottovalutare. E’ giusto tenere conto della sua forza dirompente, che può contribuire a insidiare legami cementati da tempo, complice una imprevedibilità che colpisce alla sprovvista. Saturno dopo un lungo periodo di ostilità, assume una posizione molto favorevole, entrando il 7 marzo in Pesci, dove resterà per due anni e mezzo, consigliando cammini seri e innovativi. Giove, dapprima neutrale sulla Sesta Casa, migliorerà i rapporti di lavoro e di relazione fino a maggio, quando il giorno 16 si sposterà in Toro, rafforzando i contrasti uraniani già citati. Sarà essenziale non forzare la situazione, evitare discussioni, querele legali, controllare con cura fisco, legalità e non ultimo il fegato, attraverso una dieta sobria. Marte, direttore d’orchestra stellare, inizia l’anno in Gemelli, Ottavo Campo, dove resterà fino al 25 marzo: attenzione a problemi pensionistici, assicurativi, un occhio di riguardo anche alle finanze dell’eventuale partner. Ottimo più tardi in Cancro, per viaggi e progetti di spostamento o trasferimento. Meno facile il transito leonino dal 20 maggio al 10 luglio, adatto a iniziative professionali, con possibili confronti vivaci. Sarà bene evitare spese di troppo. Possono nascere dissensi su come spendere, se ci sono proprietà o un lavoro in comune, tra soci o con il partner. In vista costi per la casa. Eventuali investimenti andranno fatti con l’aiuto di un esperto. Più distensivo il periodo seguente, in Vergine fino a fine agosto, per un recupero di energie e per la messa a punto di nuovi progetti. Successivamente bisognerà alzare la guardia, con Marte d’apprima in Bilancia fino all’11 ottobre, e poi in Scorpione, quando sarà bene essere prudenti con salute e rapporti con colleghi e superiori, organizzando con cura il quotidiano. Dal 24 novembre con Marte in Sagittario, probabili iniziative finanziarie e voglia di novità professionali. In amore… un riassetto della propria vita sentimentale sarà necessario, perchè da tarda primavera molti nodi potrebbero arrivare al pettine! IL CONSIGLIO…non provocare guerre e confronti se non sono ben motivati!!!

SAGITTARIO

CAVALCANDO CON CALMA E MODERAZIONE… gli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023 risentono inevitabilmente dell’Opposizione di Marte dal Segno dei Gemelli; conviene armarsi di pazienza riducendo se posssible, la velocità di vita consueta, ed evitando posizione drastiche, polemiche, conflitti personali, affettivi, lavorativi. Le cose miglioreranno dal 25 marzo, con la neutralità del Pianeta in Cancro, e più tardi dal 20 maggio, con Marte in Leone, ideale per vacenze (meritate) fino al 10 luglio e riprese decise in tutti i settori della vita. Marte in Vergine potrà poporre nuovi sbocchi professionali, anche autonomi, fino a fine agosto. Il suo passaggio in Bilancia comunicherà energie brillanti, fino al 12 ottobre. Subito dopo Marte in Scorpione consiglia cautela circa salute, abitudini quotidiane e rapporti con colleghi e superiori, essendo nel Dodicesimo Campo. Il 2023 si conclude con Marte in Sagittario dal 24 novembre al 31 dicembre: dal troppo al galoppo, archiviando definitivamente l’inizio del 2023, poco avvincente. Ora veniamo agli altri Pianeti; Devo ricordarvi i suggerimenti di cautela da parte di Plutone, nel Secondo Campo, sotto il profilo finanziario. Nettuno alimenta incertezze nei nati attorno al 20 dicembre, da verificare attentamente, controllando salute e farmaci. Urano viaggia da tempo in Toro, tende con il suo stile tecnologico a cambiare il quotidiano e a dare un ruolo più significativo al web. Essendo nel Sesto Campo consiglia prudenza con la salute, le abitudini, le gelosie, tipicamente sagitariane che a sua volta ricadono su fegato e intestino. Saturno cambia posizione spostandosi dall’Acquario ai Pesci il 7 marzo, consigliando cautele ai nati nei primi giorni del Segno, intorno al 24 novembre. Attenzione in particolare al lavoro attuale e futuro, e alle scelte da compiere in prospettiva. Giove, dapprima ottimo suggeritore dal Segno dell’Ariete, sarà utile per questioni di fisco, legalità e progetti di viaggio e trasferimento eventuali. Si sposta in Toro dal 16 maggio; rafforzando l’effetto del già citato Urano: favorirebbe l’adozione di animali domestici e un miglioramento finanziario, attorno a fine luglio si può pensare a una promozione o nuovi incarichi più remunerativi. In amore…ogni desiderio di trasgressione dovrà essere limitato!!! IL CONSIGLIO… costruire giorno dopo giorno il proprio futuro, evitando impulsività e precipitazione. L’Arte della pazienza sarà ampiamente ripagata!!!

CAPRICORNO

CONTANDO AU ALLEATI STELLARI DI GRANDE PRESTIGIO… dopo anni obbiettivamente complessi è venuta l’ora della riscossa. Il 2023 sancisce la fine del transito di Plutone in Capricorno. Ne sono ancora coinvolti i nati dopo il 18 gennaio, ma si tratta di una spinta verso un potere crescente e rassicurante a favore del consolidamento di ciò che si è costruito con dedizione. Nettuno in Pesci, nel 2023 lancerà bei messaggi ricchi di creatività e comunicazione coinvolgendo anch’esso gli stessi nati a fine Segno. Favorevole anche per farmaci ed eventuali anestesie. Chi scrive per lavoro o per diletto può trarne vantaggio, anche sul web. Urano è fortemente incoraggiante con Trigoni pregevoli, utilizzabili in tecnologia, auto, telefonia, social, e nel dare un tocco di vivace fantasia e improvvisazione alla vita, anche sentimentale. I figli e i giovani di casa possono diventare più indipendenti e meno pacifici, desiderosi della loro ibertà. Saturno un pò restrittivo finanziariamente negli ultimi due anni, sarà favorevole dal 7 marzo nel Segno amico dei Pesci, dapprima nei confronti dei nati intorno al 24 dicembre. Può essere d’aiuto per completare cicli scolastici o per avviare attività e rapporti pendolari, diversi dal solito. Consente iniziative significative e a lunga scadenza. Consiglia cautela circa la salute dei “diversamente giovani” della famiglia. Giove d’apprima utile per la casa e i legami parentali dal Segno dell’Ariete, si sposta in Toro dal 16 maggio rafforzando Urano, attraverso potenziali innamoramenti, concepimenti, acquisti di immobili. Sarà amico per un intero anno, e potrà essere di aiuto per la soluzione definitiva di pendenze giudiziarie, fiscali, amministrattive. Marte tra gennaio e il 25 marzo richiede impegno costante nel quotidiano e nel lavoro. Più tardi è ostile dal Cancro, consigliando prudenza fino al 20 maggio, quando si sposta in Leone, provocando qualche imprevisto finanziario o spese extra. Ottimo dal 10 luglio al 27 agosto dalla Vergine, potrà ispirare vacanze e momenti sereni di relax, mirati al riposo e al benessere. Più tardi in Bilancia, può incoraggiare nuove scelte professionali, completate da una apprezzabile competitività finanziaria, dal 23 ottobre al 24 novembre. Finale faticoso, con Marte nel Dodicesimo Campo in Sagittario, attenzione a non strafare, rimandando tutto ciò che è possibile all’ormai vicino 2024. In amore…lasciati andare agli eventi, spesso è il destino più che la ragione a guidare le nostre vite!!!… IL CONSIGLIO… abbandonare il consueto pessimismo, mirando ad ampliare la rete degli affetti, vero motore per l’Anima!!!

AQUARIO

SOLLEVATI DALLA FUGA DI SATURNO… la data è certa e precisa: il 7 marzo 2023 alle 14 e 36. E’ stato un ospite inevitabilmente scomodo, ma al tempo stesso utile, nel suo rigore e negli insegnamenti impartiti. I nati nel Segno sono ora più maturi e consapevoli, pronti per nuove performance in tutti i settori della vita, con sguardo più razionale e concreto. La seconda notizia epocale riguarda Plutone, che tra fine marzo e i primi di giugno, farà una prima sortita in Acquario. Un evento straordinario: a partire dal 21 gennaio 2024 sarà ospite dell’Undicesimo Segno per oltre 20 anni. Vi dovete preoccupare? No, scopriremo insieme nuovi cammini per il mondo, con spirito da esploratori! Nettuno prosegue il suo cammino in Pesci nel Secondo Campo. Offre una visione non sempre chiara e ben definita del rapporto con il denaro, ma non esclude fantasia e creatività, nel guadagnarlo. Urano dal Segno del Toro, fin dal 2019, con una fastidiosa ma stimolante Quadratura che costringe i nati intorno al 10 febbraio a guidare con prudenza e a non esagerare con i Social, controllandone l’uso con sano buon senso. Allo stesso tempo richiedendo strumenti sempre aggiornati e ben funzionanti, dai compiuter, ai telefoni agli elettrodomestici di ultima generazione per la casa. Saturno, come è stato detto all’inizio, lascia l’Acquario con vero sollievo, e nel Secondo campo inviterà con i suoi metodi convincenti ad amministrare con cura il denaro, evitando dispersioni e sprechi, in una ottica di maggiore saggezza. Giove, molto amichevole tra gennaio e il 16 maggio, per studi, comunicazione, pendolarità, sarà contrastante successivamente dal Toro, affiancandosi a Urano. Un ammonimento fisico circa la necessità di controllare gli zuccheri e la dieta, e burocratico, nel senso di rispettare leggi e regole evitando insidiosi anticonformismi e polemiche pericolose per le loro conseguenze. Marte appare incoraggiante tra gennaio e il 25 marzo, nel suo soggiorno in Gemelli, In Cancro intensificherà il quotidiano e i rapporti di lavoro, consigliando diplomazia. Dal 20 maggio sarà ostile dal Leone fino al 10 luglio, una delle fasi più faticose dell’anno, da vivere senza inutili complicazioni. Attenzione alle spese con la posizione successiva nella Vergine, fino a fine agosto. Positivo lo spostamento in Bilancia, tra settembre e il successivo 12 ottobre. Periodo in cui conviene concentrare iniziative, forse vacanze posticipate. Occasioni professionali con Marte in Scorpione, da gestire con riflessione, e finale in bellezza dal 24 novembre a fine anno, con Marte amico in Sagittario, rapporti di amicizia in pole position. In amore… c’è un desiderio inconscio dentro ognuno di noi, il bisogno di sentirsi amati, il 2023 gli amori part-time saranno la soluzione ideale per i nativi del Segno. IL CONSIGLIO…evitare eccessi di creatività, limitando le iniziative a un concetto di reale fattibilità pratica. Seguire una dieta saggia, attenzione a zuccheri, pressione, cuore e circolazione degli arti inferiori.

PESCI

SALTANDO DA GIOVE A SATURNO… proprio così: il 20 dicembre scorso Giove ha lasciato il Segno dei Pesci, dove tornerà solo tra 12 anni, e dal 7 marzo 2023 Saturno farà il suo ingresso in Pesci. L’arrivo di Saturno, nel 2023 è concentrato soprattutto sui nati nei primi giorni del Segno, da un segnale differente, ci sarà una crescita, una maturazione, dal 7 marzo si inizia a muovere qualcosa. Aprile inoltre uno splendido Trigono tra Marte e Saturno, fa ben sperare favorendo le tue scelte. Plutone in Sestile dal Segno del Capricorno sull’undicesimo Campo conferma amici di qualità, anche potenti, e potenziali sponsor, per i nati a fine Segno. Nettuno il 1° gennaio si trova a 22° Pesci, resterà nel Segno per tutto l’anno, sempre sul terzo Decano, con effetto di lieve confusione e distacco dalla realtà. Conviene tenere bene i piedi per terra, confrontandosi con persone sagge ed equilibrate, che offrono consigli mirati, sia per la riuscita, sia per lo scenario finanziario futuro. Urano è favorevole dal 2019. veleggia nel terzo Campo contribuendo a migliorare il rapporto con pendolarità, guida, tecnologia, web, strumenti oggi indispensabili nella vita quotidiana. Giove, dapprima in Ariete, è favorevole a un’evoluzione positiva in campo finanziario, per meritati cespiti di guadagno. Dal 16 maggio sarà benefico in Toro, completando e incoraggiando i già citati ritmi uraniani. Marte inizia l’anno nel Segno dei Gemelli, Quarto Campo; punta il dito su famiglia e casa. Prosegue armoniosamente in Cancro dal 25 marzo al 20 maggio, favorendo viaggi primaverili e pasquali. Faticoso il passaggio successivo in Leone in Sesto Campo, per lavoro e impegni crescendo nel quotidiano. L’ideale sarebbe anticipare le vacanze, perchè dal 10 luglio al 27 agosto Marte sarà in Vergine, Segno opposto ai Pesci sullo zodiaco, e potrebbe creare ansia e stress diffuso. Meglio non fare programmi mirabolanti, devono essere ferie e non furie! Le cose andranno meglio tra fine agosto, settembre e l’11 ottobre con Marte in Bilancia, spendereccio ma più distensivo. Ottimo, subito dopo, con un forte Trigono dallo Scorpione, destinato a protrarsi fino al 24 novembre, adatto a viaggi e a belle iniziative. Più tardi Marte in Sagittario fino a fine anno potrà portare novità di lavoro, proposte e iniziative di indipendenza professionale a lungo desiderate. In amore…i sentimenti sono per i nati sotto questo Segno una sorta di bussola: quando tutto va bene ci si orienta al meglio, ci si sente sereni e sorridenti, ma quando si discute si perde l’orientamento…ascolta Saturno che transitando nel Segno ti chiede di valutare diversamente le tue emozioni! IL CONSIGLIO…aprofittare dei tanti Pianeti favorevoli per risolvere definitivamente problemi giacenti, ricordando che “Chiusa una porta si spalanca un portone!”