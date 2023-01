Raffica di furti nei bar di Loano, tre esercizi nel mirino dei ladri

Loano. Tre furti in due notti a Loano. Nel mirino dei ladri tre bar: la notte appena trascorsa sono state spaccate le porte finestre del Bar Gelmo e Queeny in corso Roma. Due notti fa, invece, il bar Ohana Bistrot sulla via Aurelia.

In tutti e tre gli episodi è stato portato via il fondo cassa. I titolari degli esercizi commerciali hanno presentato denuncia ai carabinieri di Loano, che stanno indagando per individuare i responsabili, anche con l’aiuto delle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Non è la prima volta che si verificano questi fatti a Loano: durante la primavera scorsa diversi sono stati i furti a danno di attività commerciali nella zona.