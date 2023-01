Liceo Della Rovere, il 14 gennaio l’ultimo Open Day

Savona. Sabato 14 gennaio alle ore 14.30 si terrà l’ultimo Open Day organizzato dal Liceo Della Rovere.

L’Open day sarà articolato in tre ambiti diversi del Liceo: un gruppo di docenti e studenti illustrerà il Liceo delle Scienze umane, il Liceo linguistico e un terzo gruppo il Liceo Economico Sociale detto LES.

Il Liceo Della Rovere ha circa 880 studenti ripartiti in circa 300 studenti al linguistico (dove si può seguire lo schema tradizionale cioè Inglese, Spagnolo, Tedesco oppure il linguistico ESABAC in cui si studiano tre lingue tra cui il francese, che si approfondisce in vista del doppio diploma) in circa 430 studenti al Liceo delle Scienze umane ( un corso di studi erede delle vecchie Magistrali ma completamente rinnovato con l’ introduzione di Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale e comunque ancora legato a Pedagogia, Latino e Filosofia un’impostazione tipica dei licei italiani) e in circa 130 studenti, il triennio, del cosidetto LES (con un’impostazione innovativa che partendo dal liceo delle Scienze umane aumenta a 5 anni la presenza di Diritto ed Economia, toglie Latino e Pedagogia e pur mantenendo Filosofia aggiunge una seconda lingua all’Inglese, o Francese o Spagnolo).

I docenti spiegheranno nel dettaglio il liceo, i liceali esprimeranno le proprie impressioni con i presenti e poi si darà spazio alle domande del folto pubblico. Infine si effettuerà una breve visita del Liceo.

Tra i numeri citati nell’ introduzione quello degli studenti con disabilità sono circa 30, oltre un centinaio di studenti con certificazioni varie: l’ inclusione è uno dei punti cardini del Liceo Della Rovere che passa anche attraverso studenti di famiglie di origine non italiana che rappresentano il 4% degli studenti del linguistico, il 6% per il linguistico Esabac, e il 7% delle Scienze umane.