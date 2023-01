Libri bestiali 2

Gli animali sono una componente costante nelle nostre vite e, quindi, ci accompagnano anche in molte delle storie che ci raccontiamo. A volte sono protagonisti, altre allegorie, che siano “al naturale” o antropomorfi, gli animali si trovano non solo nei libri per bambini o giovani lettori.

“LA FATTORIA DEGLI ANIMALI”

Un romanzo allegorico che, nonostante il cambiamento dei tempi e degli equilibri geo-politici, risulta sempre- tristemente- attuale. Tramite le vicende degli animali della fattoria Orwell ci ricorda quanto sia facile farsi avvelenare dal potere e quanto, in molti casi, dietro la facciata della giustizia e dell’equità si nasconda solo il più bieco egoismo.

“Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni sono più eguali di altri.”

TRAMA

Nella fattoria di Mr.Jones gli animali sono scontenti per il trattamento riservatogli dal fattore, decidono quindi di ribellarsi, cacciare l’umano e ribattezzare la fattoria “la fattoria degli animali”. Dovrebbe aprirsi una nuova era, un nuovo eden, per gli animali sotto il comando del maiale Vecchio Maggiore. Dovrebbe, ma non succede, sete di potere, intrighi e totalitarismi travolgeranno tutti gli animali- più o meno consapevoli-.

George Orwell – alias Eric Arthur Blair – (1903-1950) è stato uno scrittore, saggista, critico letterario, attivista e giornalista britannico. Nei suoi romanzi- in particolare “La fattoria degli animali” e “1984”- viene descritta una realtà fantapolitica e fantascientifica totalitaria così vivida da aver generato l’aggettivo “orwelliano” – per descrivere realtà totalitarie volte al controllo del pensiero critico e in cui s’impone il pensiero unico.

Un libro per i bambini

Nei libri per i più giovani gli animali sono quasi sempre presenti, pronti a farci vivere avventure e divertirci.

Per i più piccini

“AFFAMATO COME UN LUPO”

Edito da Minibombo è un albo divertente e colorato da leggere dai 3 anni in poi. Grazie alla ripetizione delle situazioni e ai colori brillanti, l’attenzione dei più piccoli è garantita! Da leggere e rileggere per ridere e scoprire alcuni modi di dire.

“Allora mulo, vuoi scappare sì o no? Ti dico che nel bosco c’è DAVVERO un lupo affamato!”

“Non c’è nessun lupo> ribatte il mulo, testardo come un mulo.”

TRAMA

Una lepre, scoprendo che un lupo affamato si aggira per il bosco, decide di scappare avvisando tutti gli animali che incontra. Ma è difficile avere a che fare con animali che hanno dato origine a molti modi di dire! Riuscirà la lepre a salvarli e ci sarà davvero un lupo affamato?

Silvia Borando, classe del ’86, è una bravissima illustratrice e autrice di libri per bambini.

Per i più grandi

“IL VENTO TRA I SALICI”

Un classico della narrativa per l’infanzia, da gustare dagli 8 anni in poi, per vivere avventure e scoprire che l’amicizia è il più grande tesoro che si posso desiderare.

“Saltando sulla quattro zampe, pieno di gioia di vivere, nella delizia della primavera senza le sue pulizie di rito, si incamminò attraverso il prato finché giunse alla siepe sul lato opposto.”

TRAMA

Una talpa gentile, un Topo furbo, e un Tasso saggio si lanciano nell’avventura per salvare Rospo- sia da sé stesso sia dalle furbe Donnole che si sono impossessate di Villa Rospo-. Ma il dovere di proteggere e salvare Rospo non sarà una scusa per permettere a questi animali di evadere dalle loro tane tranquille per scoprire il Mondo Fuori?

Kenneth Grahame (1859-1932) è stato uno scrittore per ragazzi britannico, anche se le sue opere sono sempre state apprezzate dal mondo adulto.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli