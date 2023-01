Letimbro ancora sconfitta. Oliva: “Rosa da primi posti, proseguo fino a quando il club vorrà”

La stagione della Letimbro sta prendendo una brutta piega, o perlomeno non sta andando secondo i piani iniziali visto che l’intenzione era giocare per posizioni di prestigio. Invece, le quattro sconfitte nelle ultime cinque hanno fatto piombare la squadra in piena zona play out. Mister Maurizio Oliva rimane però convinto del valore dei suoi: “Sono ancora dell’idea di avere una rosa da primi posti”, afferma.

Ieri, è arrivata una sconfitta per 4 a 2 nel derby contro lo Speranza. La Letimbro, andata sul doppio svantaggio, era riuscita a rimontare con due rigori, salvo poi subire la verve avversaria nella ripresa. “Una partita con molti volti – commenta Oliva – in cui loro sono partiti molto bene e noi siamo stati bravi a raddrizzarla. Avremmo potuto anche siglare il 3 a 2. Nel secondo tempo, lo Speranza ha trovato due goal e vinto con merito“.

A cosa imputare una classifica che si sta facendo deficitaria?: “Non abbiamo problemi evidenti – analizza Oliva – e il gruppo è coeso. Non avremmo meritato di perdere a Masone. Nelle scorse stagioni, mi era capitato di dimettermi. Quest’anno non penso sia la cosa giusta da fare. Andrò avanti fino a quando la società mi darà fiducia proseguendo con il lavoro che so fare. Ora dobbiamo per forza di cose iniziare a pensare a chi ci sta dietro”.

Pesano anche i tre punti tolti per la questione relativa al tesseramento errato di Ottonello: “Avevamo reagito bene dopo la penalizzazione di tre punti – conclude Oliva – ma alla lunga hanno pesato tantissimo. Paghiamo ancora adesso questa situazione, visto che ci avrebbe permesso di giocare con pressioni diverse. Quei punti cambierebbero e non di poco la nostra classifica attuale e ci permetterebbero di affrontare diversamente le gare futuro. Inutile piangersi addosso ma è la verità“.