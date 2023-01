L’esordio con la Samp del giovane Lorenzo Malagrida, il sindaco Comi: “Orgoglio per Calice Ligure”

Calice Ligure. “Raggiungere determinati traguardi a livello sportivo non è cosa comune. Arrivare ad esordire nella massima serie del nostro campionato di calcio è un risultato che si raggiunge dopo anni di sacrificio, di costanza, di passione e di intelligenza non solo calcistica. Certo, ci vorranno pure un po’ di predisposizione e di fortuna ma da sole non bastano a nessuno credetemi. I nostri complimenti per il risultato raggiunto a Lorenzo Malagrida, giovane calciatore della Sampdoria che ieri ha esordito nel campionato di serie A dopo averlo già fatto qualche settimana fa in Coppa Italia”.

Parole del sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi che a nome della comunità calicese esprime la grande soddisfazione per l’esordio in serie A del talento originario della piccola località dell’entroterra finalese.

“A lui i nostri migliori auguri per un futuro roseo e pieno di soddisfazioni sportive e personali”.

“Il fatto che la sua famiglia risieda nel nostro comune ci rende ovviamente ancor più felici ma è di importanza relativa, la soddisfazione per un tale risultato ed i meriti dello stesso sono solo ed esclusivamente di Lorenzo” conclude.