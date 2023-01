Le elezioni provinciali “dividono” l’M5S: “Meles pro Canepa? Scelta sua, non rappresenta il Movimento”

Savona. “Per il MoVimento 5 Stelle, il candidato leghista non è sostenibile”. Parola del referente regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. Una sorta di sentenza su quella che sarà la scelta dei pentastellati in termini di Elezioni Provinciali, previste per il prossimo 9 gennaio, con un testa a testa tra il presidente uscente Pierangelo Olivieri il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

Nelle scorse ore, il capogruppo pentastellato di Savona Manuel Meles, attraverso un post su Facebook aveva espresso la sua preferenza proprio per il primo cittadino borghettino: “Ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con Giancarlo Canepa che mi ha fatto una buona impressione, dimostrando di conoscere i problemi amministrativi e i risvolti sul territorio delle scelte strategiche della Provincia, e ha contezza di come serva ridimensionare lo strapotere dell’attuale segretario generale”. E aveva anche criticato duramente Olivieri: “In questi 4 anni ha dato ampia prova della propria inadeguatezza”.

Lecito, dunque, pensare che l’intero Movimento 5 Stelle avrebbe appoggiato la candidatura di Canepa, ma non è così. A sgomberare il campo da ogni sorta di dubbio ci ha pensato Traversi che, a nome dell’M5S, ha dichiarato: “Il MoVimento 5 Stelle, lette le dichiarazioni e il post social di Manuel Meles, prende atto e contestualmente non si riconosce nelle dichiarazioni del capogruppo in Comune di Savona. Quanto affermato e scritto si palesa come una presa di posizione del tutto personale, visto che non è stata condivisa né con il territorio di riferimento, né con il gruppo ligure nel suo insieme. Come referente regionale, non ho potuto che segnalare a Roma quanto accaduto”.

“Spiace che Manuel non si sia confrontato con i portavoce… forse avremmo potuto ricordargli la passata inaffidabilità della Lega. L’endorsement di Meles rimane dunque, per quanto ci riguarda, un’iniziativa personale intavolata con la destra savonese”, ha concluso.