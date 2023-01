Le elezioni provinciali dividono, a Savona nuovo gruppo consiliare con Orsi e Giaccardi: “Oltre le logiche partitiche”

Savona. E’ attesa per la prossima settimana la comunicazione ufficiale della nascita di un nuovo gruppo in consiglio comunale a Savona: i componenti saranno i consiglieri comunali Fabio Orsi (fuoriuscito da ‘Toti per Savona’) e Daniela Giaccardi (che abbandonerà così la lista civica Schirru Sindaco).

La decisione è stata presa, di comune accordo, dopo le divisioni sul nome del candidato alla presidenza di Palazzo Nervi e gli accordi politici tra Cambiamo e i Dem savonesi. Il centrodestra si è diviso: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sostengono Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, Cambiamo, invece, ha optato per la continuità e appoggia la candidatura dell’uscente Pierangelo Olivieri.

A favore di Canepa si è anche schierato il capogruppo pentastellato Manuel Meles: “Ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con Giancarlo Canepa che mi ha fatto una buona impressione, dimostrando di conoscere i problemi amministrativi e i risvolti sul territorio delle scelte strategiche della Provincia, e ha contezza di come serva ridimensionare lo strapotere dell’attuale segretario generale”. E ha anche criticato duramente Olivieri: “In questi 4 anni ha dato ampia prova della propria inadeguatezza”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato Orsi ad abbandonare il partito con il quale era stato eletto a ottobre 2021 è stata proprio la scelta del partito di Toti di sostenere Olivieri. “La discesa in campo del presidente Toti e di tutto il suo establishment a sostegno della ricandidatura di Olivieri – aveva spiegato Orsi -, a dispetto di un bilancio quasi fallimentare di quell’ente in ogni materia di competenza, e il mero accordo di potere, a cercar di scongiurare la sconfitta, con ciò che resta del PD provinciale nella logica di distribuire qualche ruolo poco significativo, ne è solo l’ultimo esempio e mi porta a dire che io non ci sono più”.

“E’ assolutamente necessario un rinnovamento“, ha detto Giaccardi riferendosi alla presidenza della Provincia, bocciando senza mezzi termini l’operato di Olivieri. E, d’accordo con il collega Orsi, critica duramente gli accordi politici: “Fra le tante motivazioni la stessa decisione di Cambiamo e in particolare del suo coordinatore regionale di accordarsi con i vertici del PD per l’elezione del presidente e la nomina del vice presidente della Provincia: altro che rispetto del consenso. Ritengo che proprio coloro che predicano dovrebbero riservare una maggiore generosità e senso di gratitudine oltre che rispetto nei confronti dei savonesi e dei propri rappresentanti di ogni fede politica di cui si ricorda solo ed esclusivamente in campagna elettorale“.

La nuova formazione “vuole essere al di fuori delle logiche partitiche” – ha spiegato Giaccardi. E prende le difese di Orsi dopo l’attacco del coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza: “Avrebbe dovuto entrare nel merito e confrontarsi sulle ragioni che hanno determinato Orsi a uscire dal gruppo consigliare”. E conclude sul nuovo gruppo: “Abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci in questo anno e mezzo, stimo le capacità, le conoscenze e il modo di lavorare di Fabio. Ci siamo spesso confrontati e abbiamo lavorato per proposte comuni. La scelta di appoggiare Canepa è l’ultima ‘battaglia’ che abbiamo portato avanti insieme e consolidare così il nostro rapporto in vista di questo nuovo progetto per Savona”.

Orsi sottolinea la convergenza di idee con Giaccardi: “Con Daniela ci conosciamo da anni ma, ciò che più conta, dal primo giorno che sediamo in consiglio comunale abbiamo condiviso assieme le piccole e grandi battaglie di questo anno, senza mai preconcetti e cercando sempre di migliorare le proposte dell’amministrazione, senza mai dire ‘No’ solo perché siamo all’opposizione. Come me crede che forse si debba resettare un po’ i meccanismi e le logiche che governano il nostro territorio”.

Orsi rivolge anche un appello alla collaborazione concreta rivolto agli altri consiglieri: “Contiamo che pure altri possano, anche all’interno delle formazioni politiche a noi più vicine, aiutarci in questo obiettivo. Il nostro impegno in consiglio semmai ne uscirà rinvigorito sempre cercando di condividere le nostre iniziative con tutti gli altri gruppi e le persone che hanno voglia di impegnarsi, nell’interesse della città che è ciò che ci interessa”.