L’arrivo del Carnevale a Savona, gli eventi per non dimenticare, lo sport e il divertimento: ecco cosa ci aspetta questo weekend

Savonese. Lo sbarco di re Cicciolin nel porto di Savona che darà il via al Carnevale con il tradizionale corteo, gli eventi per celebrare il Giorno della Memoria, lo sport, il divertimento e la cultura. Ci aspetta un weekend ricco di eventi nel savonese, ecco gli appuntamenti da non perdere.

AL VIA IL CARNEVALE A SAVONA CON RE CICCIOLIN ALLA TORRETTA

Questo fine settimana si apre il Carnevale a Savona. Nel pomeriggio di domenica 22 gennaio sbarcherà alla Torretta re Cicciolin, che quest’anno festeggia ben 70 anni di storia della città. In occasione Assonautica invita i bambini in barca: accompagnati da un genitore, potranno partecipare al corteo in mare che accompagnerà Cicciolin e la sua Corte fino allo sbarco dalla Torretta. Toccata terra, alle 16, si formerà il corteo delle maschere che sfileranno in parata per le vie del centro storico, con la conclusiva e simbolica consegna delle chiavi della città a Re Cicciolin da parte del sindaco. Qui i dettagli.

GIORNO DELLA MEMORIA, AD ALBENGA LA PRESENTAZIONE DI DUE LIBRI

Ad Albenga si celebra la Giornata della Memoria questo fine settimana. In particolare, sabato ci sarà la presentazione del libro “Le donne della Shoa” all’Auditorium San Carlo, mentre il giorno successivo, domenica 22, spazio al progetto di conservazione della memoria con la presentazione del libro “Non ti scordar” sempre presso l’Auditorium San Carlo. Gli eventi che si svolgeranno anche durante la prossima settimana si muovono sulla celebre espressione di Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

A FINALE LIGURE UNO SPETTACOLO TEATRALE E UN ITINERARIO PER NON DIMENTICARE

Per celebrare il Giorno della Memoria è in programma anche a Finale Ligure un evento ad hoc. Ad Teatro delle Udienze andrà in scena “Nomi di Carta”, spettacolo poetico che racconta la storia di Irena Sendler attraverso la ricostruzione del 5 agosto del 1942, giorno in cui i 200 bambini dell’orfanotrofio del ghetto vennero deportati a Treblinka. In occasione dello spettacolo sarà possibile visitare l’itinerario Memoria allestito nelle sale del Palazzo del Tribunale. L’itinerario, realizzato in collaborazione con ANPI-Finale Ligure, è percorso a tappe che racconta storie di persone che ebbero la forza di prendere posizione, di non restare indifferenti; persone normali, non eroi, che – durante il periodo delle persecuzioni razziali in Europa – senza farsi troppe domande, senza pensare alle conseguenze, hanno fatto istintivamente una scelta, un’azione che – per quanto piccola o addirittura irrilevante sul conto della grande Storia – ha salvato la vita di una o più persone.

AL TEATRO SACCO DI SAVONA LO SPETTACOLO “SANDRO” PER RICORDARE L’EX PRESIDENTE

Sabato 21 gennaio al teatro Sacco di Savona si terrà lo spettacolo “Sandro”. Si tratta di un evento per ricordare l’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Di lui ci restano alcune immagini, consegnate alla memoria di ciascuno da spezzoni televisivi. Sono immagini che hanno scandito alcuni degli avvenimenti della storia recente italiana (per esempio la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna). In quegli avvenimenti Pertini c’era, naturalmente nel suo ruolo istituzionale. Ma c’era anche con la sua carica di umanità, con la sua storia che veniva da lontano, dalla guerra partigiana e dalla prigionia sotto il fascismo. Con questo spettacolo Bonazzi, Poli e Santonastaso raccontano una biografia esemplare a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, nella convinzione che in quei due decenni abbiano germinato pensieri e situazioni con cui ora più che mai occorre confrontarsi.

UNA CAMMINATA TRA LE MERAVIGLIE DI ALASSIO E ALBENGA

E’ previsto anche un appuntamento sportivo sabato. In mattinata la guida ambientale escursionistica associata Aigae e Agael Marian Mocanu organizza un trekking lungo un percorso ad anello sui panoramici crinali tra Alassio e Albenga. Si parte dal promontorio della Chiesa Santa Croce di Alassio, da cui inizia la salita per il Monte Bignone. La discesa avviene lungo il Sentiero dell’Onda, che segue la cresta nord est della montagna fino ad Albenga. Nella seconda parte della gita si segue la storica Via Julia Augusta, l’antica strada romana che percorreva la riviera ligure di ponente, incontrando interessanti resti archeologici e con belle viste sull’Isola Gallinara. La passeggiata si può percorrere in due sensi: da Albenga ad Alassio o viceversa. Tutti i dettagli qui.

A LOANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’UOMO CHE CAMMINA” DI ROBERTO BARDONI

Sabato 21 a Loano un incontro culturale nel Mondadori Bookstore di via Garibaldi: nel pomeriggio si terrà la presentazione de “L’uomo che cammina” di Roberto Bardoni (Il Seme Bianco). Di cosa parla il libro? Savona, 30 aprile 1974, un’esplosione colpisce il palazzo di un noto senatore democristiano. Più per dovere che per propria volontà, è il commissario Pirandello a indagare su un caso che, a detta di tutti, sembra solo un atto intimidatorio dell’estrema destra. Pirandello, uomo avvenente e di spirito, con un matrimonio in crisi e una rubrica piena di donne sempre pronte ad andare a letto insieme, è ben felice di mettere subito la parola “fine” all’inchiesta. Serviranno altre due bombe per far capire al commissario che c’è un sottile filo rosso che collega tutto. Inizia così un’indagine complessa, con nuove bombe che esplodono in una città rossa di rabbia e di pensiero politico, dove s’intrecciano le storie di Pirandello e dell’uomo che cammina. L’autore, classe 1983, è nato a Savona, quello che verrà presentato è il suo romanzo d’esordio.

SUL BEIGUA SI OSSERVA LA COMENTA DI NEANDERTHAL

Sabato sul monte Beigua presso il Rifugio Pratorotondo è in programma una serata osservativa organizzata dall’Associazione Astrofili Orione. Dagli astronomi è chiamata “C/2022 E3 ZTF” ma è più nota come cometa di Neanderthal perché ha un periodo di circa 52mila anni, per cui l’ultimo passaggio lo hanno potuto vedere appunto gli uomini di Neanderthal. Il 21 per poterla vedere bene sarà a disposizione un telescopio da 23,5 cm di diametro con il quale si potranno osservare anche i pianeti Giove e Marte e molti altri oggetti del cielo invernale. I dettagli qui.

AL SANTUARIO DI SAVONA SI ESIBISCONO CHEF E ARTISTI IN TAVOLA

Al palazzo delle Azzarie del Santuario di Savona sabato 21 gennaio spazio alla manifestazione di arte edibile attraverso il Visual Food Design. “Il sapore dello sguardo” vedrà protagonisti artisti e chef savonesi che si esibiranno pubblicamente nell’allestimento di alcuni centro tavola utilizzando piatti d’artista appositamente creati, guarnendole con svariate tipologie di cibo dolce e salato. Non mancherà anche una votazione: a conclusione verranno proclamati i vincitori.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO PER TUTTI E FORMAZIONE CON GLI ASINELLI

Al parco Asinolla di Pietra Ligure anche questa settimana è assicurato il divertimento per grandi e piccini, con una novità, le attività di formazione con asini. Questo weekend si terrà infatti il corso base che avrà come formatore un esperto del settore, Gabriele Pezzini. Sarà possibile partecipare anche solo in una delle due giornate, a seconda delle disponibilità. Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da ACSI Nazionale. Sempre sabato 21 e domenica 22 gennaio possibilità di attività con i cavalli, lezioni di equitazione, con passeggiate per adulti e bambini. A pranzo l’appuntamento con la grigliata. Per tutti i visitatori sono sempre a disposizione i servizi della struttura: postazione con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli.

AL NUOVOFILMSTUDIO LA PROIEZIONE DE “L’INNOCENTE”

Infine, per chi ama i film, sabato e domenica al Nuovofilmstudio di Savona verrà proiettato il film “L’innocente” di Louis Garrel. Di cosa parla la proiezione? Quando Abel viene a sapere che la madre sessantenne, Sylvie, sta per sposare un uomo che si trova in carcere, perde la testa. Con l’aiuto della sua migliore amica, Clémence, farà di tutto per proteggerla. Ma l’incontro con Michel, il suo nuovo patrigno, potrebbe offrirgli una nuova prospettiva. Alla quarta prova come regista, Louis Garrel narra con semplicità e grazia una storia autobiografica, divertente ed emozionante, sull’amore come motore ed essenza della vita. Qui più dettagli.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.