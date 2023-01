Laigueglia. Il nuovo anno si apre con un evento importante, organizzato dalla Polisportiva Laigueglia ASD in collaborazione con Telefonodonna – Centro antiviolenza della provincia di Savona e patrocinato dal Comune di Laigueglia: una serata dedicata al tema della violenza sulle donne.

L’evento si svolge sabato 14 gennaio 2023 dalle 18:30 presso la sala del Centro Civico Semur en Auxois di Laigueglia ed è aperto a tutti, ma rivolto in particolar modo alle ragazze ed alle donne.

L’obiettivo principale della serata è quello di fornire ai partecipanti strumenti teorici e consigli pratici su come riconoscere ed evitare situazioni pericolose, come chiedere aiuto in caso di difficoltà e come difendersi nel modo corretto, sia dal punto di vista legale che pratico.

Per fare questo sono stati invitati diversi professionisti in qualità di relatori, ognuno apportando il proprio contributo professionale sul tema della serata. Le presentazioni verteranno su: gli aspetti legali, sia civili che penali, legati alla legittima difesa; gli aspetti psicologici e le conseguenze sia acute che croniche di un’aggressione e della violenza; i vari tipi di violenza; i diversi tipi di aggressioni e come riconoscerle ed evitarle; la comunicazione e gli aspetti fisici e neuroscientifici legati ad un’aggressione ed a come affrontarla nel modo ottimale.

La serata sarà anche l’occasione per presentare il corso pratico vero e proprio di difesa personale basato sull’MGA (ovvero il Metodo Globale Autodifesa della FIJLKAM) organizzato dalla Polisportiva Laigueglia ASD e che partirà a fine gennaio. Il corso fornirà le competenze teoriche e pratiche sul come gestire un’aggressione sia in casa che all’esterno, insegnando ai partecipanti tecniche accessibili a tutti ma efficaci per difendersi nel modo corretto e senza necessariamente avere una preparazione fisica adeguata. L’MGA raccoglie tecniche derivate dalle varie arti marziali (Karate, Judo, Ju Jitsu…) per renderle accessibili anche a chi non pratica arti marziali e non ha una preparazione fisica specifica.