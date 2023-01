Laigueglia, Confcommercio incontra gli imprenditori del paese

Laigueglia. Si è svolto ieri a Laigueglia l’incontro organizzato da Confcommercio rivolto a tutti i titolari e rappresentanti di aziende commerciali, dei servizi e pubblici esercizi che operano nella cittadina del ponente ligure.

All’incontro organizzato da Daniele Ziliani, rappresentante di Confcommercio Laigueglia, erano presenti Carlomaria Balzola, Presidente Provinciale Fipe Confcommercio ed Alessandro Ferraris, funzionario della Confcommercio Savona.

Per Ziliani: “L’obiettivo, oltre a dare un quadro aggiornato sulla nuova struttura organizzativa della Confcommercio della provincia di Savona, è stato quello di informare nel modo più diretto ed efficace su tutte le possibilità che la Confederazione può offrire in campo di rappresentanza sindacale e di servizi alle imprese.Un incontro anche informativo ed utile per esporre le opportunità su bandi, corsi di aggiornamento e convenzioni che possono agevolare gli imprenditori nella gestione delle loro aziende”.

Il presidente Balzola che punta su una forza sindacale unita fipe confcommercio e comprensorio commenta: “L’importante presenza di imprenditori laiguegliesi e la loro voglia di mettersi in gioco è la tangibile conferma che, nonostante le grandi difficoltà del periodo, un percorso comune è possibile”.

“Confcommercio non può che continuare con rafforzata responsabilità a rappresentare il settore”, aggiunge con soddisfazione Ziliani.

Sono stati affrontati temi a carattere turistico come la promozione del paese, le manifestazioni ma anche un argomento più tecnico come i dehors ed i tributi comunali che gravitano sulle aziende. Tutte tematiche che saranno argomento dei prossimi incontri che la Confcommercio Laigueglia ha già in programma con l’Amministrazione Comunale.

Daniele Ziliani, nella sua qualità di consigliere provinciale, ha anche portato il messaggio di saluto di Enrico Schiappapietra, Presidente della Confcommercio Savona, che ha confermato il servizio della Confederazione a sostegno delle aziende.