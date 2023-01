Laigueglia, al via i lavori di ripristino del sentiero verso il Castello Romano

Laigueglia. “Hanno preso il via i lavori per sostenere il sentiero che conduce al Castello Romano”. Ad annunciarlo è il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, che sottolinea: “Era doveroso il ripristino del tratto interessato per garantire una maggior sicurezza al transito”.

La progettazione è volta alla realizzazione di un muro di sostegno idoneo alla messa in sicurezza di un tratto del sentiero sterrato numero 2 per via Castello Romano che diparte da via Colla Micheri.

L’obiettivo da conseguire è la messa in sicurezza delle aree a monte e a valle (via Colla Micheri) lungo il tratto di sentiero destabilizzato a seguito dei forti eventi meteorologici che hanno causato un dissesto superficiale del versante su cui insiste la stradina sterrata. Tali eventi hanno compromesso parzialmente la stabilità del tratto terminale del sedime del sentiero per località Castello Romano dove, nella parte con dislivello maggiore (zona a monte), è stato realizzato un muro in cemento armato rivestito in pietre facciavista.

“L’opera non dovrà provocare interruzioni nella percezione visiva del paesaggio, ma semplicemente dovrà integrarsi nel contesto esistente realizzando un elemento di continuità con il muro esistente attraverso l’utilizzo di colori della gamma delle terre e materiali, preferibilmente, di provenienza locale”.